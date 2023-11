LeBron James et les Lakers remportent un thriller à Phoenix (122-119)

Menés au score pendant quasiment tout le match, les Lakers se sont arrachés dans le money time pour retourner les Suns d’un très bon Kevin Durant (38 points). LeBron James (32 points, 11 rebonds, 6 passes) aura encore montré la voie pour guider les siens à la victoire.

Pour les stats complètes de ce match, c’est ici.

Kevin Durant et LeBron James qui se font face, c’est toujours la garantie d’un sacré show et le match de cette nuit n’aura pas fait exception. Les deux superstars ont brillé pour ce match de gala et c’est finalement LBJ qui arrache la victoire après un scénario assez incroyable.

On dit bien incroyable car les Lakers avaient tout.. pour le perdre ce match. Malgré un changement dans son cinq de départ (Austin Reaves sur le banc), Darvin Ham a encore déploré une entame catastrophique de la part des siens mais c’est un peu une tradition cette saison (7ème match sur 9 où L.A. est mené de dix points dès le premier quart-temps). Pour ne rien arranger, un Anthony Davis bien rouillé et surtout une incapacité à préserver leurs rebonds défensifs. Les Suns se sont bien gavés toute la soirée pour accumuler les secondes chances et les points faciles.

Malgré tout cela, les Lakers n’ont jamais été totalement coulés par Phoenix. LeBron James a longtemps surnagé pour garder les siens à proximité. Il aura fallu attendre le début du money time pour voir L.A. monter d’un cran. LeBron James et quelques vaillants soldats (Reddish, Reaves, Hachimura, Wood) vont faire tomber la foudre sur Phoenix à coup de 3-points pour retourner la rencontre. Les Cactus prennent alors un gros run dans les gencives et perdent le momentum.

Si Kevin Durant nous sort son grand numéro pour garder les Suns au contact, les Lakers répondent du tac au tac. LeBron James sort quelques gros shoots importants et fait briller ses coéquipiers avec ses décalages, notamment un Cam Reddish en mode facteur X (17 points et de la bonne défense) auteur d’un énorme shoot en fin de match pour aller valider une victoire qui va faire beaucoup de bien dans les têtes côté Angelinos. Le road trip se finit sur une bonne note, maintenant les Lakers rentrent à la maison.

