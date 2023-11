Double double-double pour Mark Williams, le pivot des Hornets, face aux Wizards cette nuit ! Le grand dadet de Charlotte n’a pas compté ses efforts des deux côtés du terrain pour aider les siens à se défaire de Washington.

24 rebonds, ça commence à peser. 24 rebonds dont 15 offensifs, ça veut dire que la raquette adversaire s’est faite bolosser tout le match. Mark Williams a pondu cette nuit une performance bien plus qu’honorable, puisqu’il a ajouté 21 points en plus de ses prises sous les paniers. D’ailleurs, il est désormais détenteur du record de franchises en termes de rebonds offensifs sur un match. Propre.

Comment s’est-il débrouillé pour briller autant ? C’est bien simple : des principes fondamentaux du jeu respectés, notamment en terme de placement, et des écrans toujours efficaces pour s’emmener le tir sous l’arceau. La base, c’est parfois amplement suffisant. Sa performance confirme son bon début de saison avec les Frelons, qui ont peut-être trouvé en Mark la pointure qu’il leur manquait à l’intérieur. Aucune précipitation car une régulière, c’est très long… mais les motifs d’espoirs sont bien présents. Reste à voir ce que le garçon pourra donner face aux très gros morceaux évoluant aussi sur son poste de jeu (Embiid, Jokic pour ne citer que la crème de la crème), toute expérience est précieuse et vectrice de progression. Son duo avec LaMelo Ball, qui commence aussi plutôt bien son exercice 2023-24, promet assurément d’être l’une des choses à mater avec intérêt dans les semaines et mois à venir. Wait and See now !

