Alors qu’on attendait plutôt Boston ou Milwaukee en tête de la Conférence Est, ce sont les Sixers qui dominent pour l’instant les débats avec six victoires en sept matchs. Un début de saison très réussi que Joel Embiid met sur le compte de la cohésion d’équipe. Coucou James Harden.

Au départ de la saison régulière 2023-24, le flou régnait autour des Sixers à cause du dossier Harden qui n’en finissait pas. Deux semaines et demie plus tard, tout s’est éclairci à Philadelphie.

7 matchs, 6 victoires, 1er de la Conférence Est, un Barbu envoyé à l’autre bout du pays, et une équipe qui tourne hyper bien collectivement. Difficile d’imaginer un meilleur début de saison pour Joel Embiid et ses copains.

“Je pense que cela est lié à la culture que nous avons. Il n’y a pas d’ego dans cette équipe. On a des nouveaux gars, on a réussi à les intégrer rapidement. On a des gars qui veulent jouer ensemble, qui s’apprécient, et ça aide beaucoup. Les gars sont altruistes, la balle bouge peu importe si les tirs rentrent ou pas. Les gars sont heureux et se soucient des bonnes choses – à savoir la victoire. C’est la seule chose qui doit compter.”

Pas de doute, le MVP en titre aime ce qu’il est en train de voir. Et il y a de quoi : Tyrese Maxey profite du départ d’Harden pour jouer le meilleur basket de sa carrière, Tobias Harris est hyper propre, Kelly Oubre Jr. est peut-être le joueur le plus rentable de NBA, et collectivement ça tourne bien sous les ordres du nouveau coach Nick Nurse. À l’heure de ces lignes, les Sixers sont la seule équipe de la Ligue à figurer dans le Top 4 à l’efficacité offensive ET défensive. Bref c’est très solide.

“No one has an ego on this team.”

– Joel Embiid on the 6-1 Sixers pic.twitter.com/y1XralCmRU

— Aidan LaPorta (@AidanLaPorta69) November 9, 2023

On vous laisse interpréter les propos d’Embiid comme vous voulez, mais difficile de ne pas avoir au moins une pensée pour James Harden. On se rappelle des propos du Barbu juste après son transfert aux Clippers : “Je ne suis pas un joueur de systèmes, je suis un système”, ou encore “je me sentais tenu en laisse”. Des propos non validés par Joel Embiid, déclarant en retour que les Sixers lui avaient “toujours donné le ballon”.

Pique pour Harden ou pas, la réalité est ce qu’elle est : le groupe vit très bien chez les Sixers. Le transfert de l’arrière All-Star a permis à Philly de vraiment passer à autre chose et d’aller de l’avant. Pendant ce temps-là, le Barbu n’a toujours pas gagné le moindre match avec sa nouvelle équipe des Clippers…

__________

Source texte : Clutch Points