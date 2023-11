Arrivé cet été à Philadelphie en provenance de Charlotte, Kelly Oubre Jr. incarne l’une des belles surprises de ce début de saison. Avec des perfs solides et un salaire minimum, l’ailier ne serait-il pas le steal de la dernière Free Agency ?

On a tellement parlé du cas James Harden chez les Sixers qu’on a eu tendance à zapper les autres mouvements de l’intersaison en Pennsylvanie. Parmi eux, il y a l’arrivée de Kelly Oubre Jr. Pourtant auteur d’une saison solide en Caroline du Nord avec 20 points de moyenne, Oubre n’a pas reçu de proposition incroyable durant l’intersaison. Il a donc rejoint les Sixers pour… le minimum salarial. Et le moins qu’on puisse dire c’est que Daryl Morey ne regrette pas un seul centime dépensé sur le Mr Fashion de la NBA.

Après 5 matchs, Kelly Oubre Jr. tourne pour le moment à 21 points et 4 rebonds de moyenne, à 54% au tir et 45% à 3-points ! Dynamiteur du banc dans un premier temps, Oubre Jr. a profité du départ de P.J. Tucker pour décrocher une place dans le cinq de départ. Un changement qui n’a nullement perturbé sa production, bien au contraire. Avec 23 puis 25 points sur ses deux derniers matchs en tant que titulaire, Kelly Oubre Jr. continue de rayonner aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey.

Le bonhomme est tout simplement sur sa meilleure saison en carrière, que ce soit aux points, aux pourcentages globaux et notamment à 3-points où il était souvent en difficulté par le passé. Capable de créer son propre shoot, Oubre offre une munition supplémentaire à son coach à côtés des leaders de la franchise. Si on l’avait vu faire ses stats l’an passé dans la marasme de Charlotte, on ne s’attendait pas à le voir à un tel niveau au sein d’une équipe qui carbure plutôt fort sur ce début de saison (4 victoires – 1 défaite, deuxième à l’Est). Sans doute que le manque de propositions estivales a été un carburant utile pour le motiver à montrer sa meilleure version. Voilà ce qu’il déclarait à Shams Charania il y a quelques jours.

“La Free Agency a été très décevante. Je pense que mes efforts n’ont pas été appréciés à leur juste valeur. Ca a été dur à encaisser”. Kelly Oubre Jr.

L’an passé, Philly avait déjà fait dans le recrutement malin en récupérant De’Anthony Melton et il semble que les copains de la ville de l’amour aient encore réussi une bonne affaire avec Kelly Oubre Jr. Les Sixers profitent des bonnes perfs de leur ailier et celui-ci pourrait bien arriver en position de force à la Free Agency 2024 s’il maintient son niveau toute la saison.