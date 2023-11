Les dimanches soirs qu’on aime ! Cinq matchs, un banger potentiel à 21h30 et un gros game à 0h, parfait pour commencer une nouvelle semaine complètement éclaté. Envoyez le programme !

Le programme de la soirée

21h : Pistons – Suns

21h30 : Spurs – Raptors

0h : Cavs – Warriors

1h30 : Mavericks – Hornets

3h : Blazers – Grizzlies

Le match à ne pas rater : Spurs – Raptors

Victor Wembanyama vient de saigner les Suns avec une perf exceptionnelle, et depuis trois jours la France du basket n’a plus que le nom de Wemby à la bouche, encore PLUS qu’avant. Hasard du calendrier, les Spurs affrontent ce soir les Raptors, à 21h30, pour le premier match NBA en carrière du Vic à heure française. Autant vous dire que l’intérieur des Spurs tentera de poser une masterpiece légendaire, légendaire étant la définition d’un match dont on se souvient toute notre vie. Allez, viens, on vit l’histoire ensemble ?

Les Français sur le pont

Killian Hayes face aux Suns, et Malcolm Cazalon qui espère jouer ses premières minutes ce soir.

Victor Wembanyama évidemment, et Sidy Cissoko qui espère jouer ses premières minutes ce soir, peut-être en cas d’absence de Devin Vassell.

Théo Maledon face à Luka Doncic, mais toujours pas de Frank Ntilikina, toujours blessé au tibia. Frank Ntilitibia.

Rayan Rupert face aux Grizzlies, enfin on espère.

Mais aussi…