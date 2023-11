Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 5 novembre, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec cinq matchs au programme dont deux en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h : Pistons (2,70) – Suns (1,37)

21h30 : Spurs (2,15) – Raptors (1,59)

0h : Cavs (1,75) – Warriors (1,89)

1h30 : Mavs (1,12) – Hornets (4,80)

3h : Blazers (2,05) – Grizzlies (1,64)

Le pari qu’on sent bien

Donovan Mitchell termine avec 25pts ou +, 3rbds ou +, 5passes ou + (2,25) : Leader incontesté des Cavs, Donovan Mitchell aligne les gros chiffres sur ce début de saison. Avec 33 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne, le bondissant guard est dans une forme MVPesque alors on croise les doigts pour que ça soit le cas ce soir encore. Alors que Darius Garland semble pour le moment un peu rouillé pour son retour sur les parquets, Spida devrait encore avoir les mains bien pleines face aux Warriors. Allez Donovan, ne nous déçoit pas.

Le combiné à tenter

Les Suns se relancent à Detroit + Stephen Curry marque 30 points face aux Cavs (2,59) : on tente un combiné loin d’être impossible aujourd’hui. Après 3 défaites de rang dont une hier face aux Sixers, les Suns se déplacent à Detroit ce soir pour un match à priori à leur portée. Absent hier soir, Devin Booker pourrait signer son retour dans le cinq de départ et ça ne serait pas de trop pour aider Kevin Durant. Dans la foulée de notre pari précédent, on voit bien aussi Steph Curry maintenir sa forme du moment avec au moins 30 pions. Darius Garland et Donovan Mitchell ne sont pas connus pour leurs skills défensifs et le Chef a tout pour cuisiner cette nuit pour son retour dans son Etat natal.

Une petite folie pour finir ?

Victor Wembanyama finit meilleur marqueur du match Spurs – Raptors (4,00) : un petit pari cocorico pour finir ce NBA Sunday et pour cause : on aura le droit à un Victor Wembanyama en prime time ce soir (21h30). Après ses 38 points face aux Suns de Kevin Durant, Wemby va désormais défier les Raptors. Pourquoi l’imaginer finir meilleur scoreur ? Avec Devin Vassell out, il aura les mains bien pleines en attaque. En face, Pascal Siakam est un peu dans le dur et Toronto a plus tendance à partager les responsabilités que d’avoir un vrai scoreur qui flambe.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

