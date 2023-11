Arrivé des Clippers dans le blockbuster trade qui a amené James Harden dans sa ville natale de Los Angeles, Nicolas Batum devrait faire ses débuts avec le maillot des Sixers ce lundi face aux Wizards.

Commencer face à l’un des cancres de la ligue peut être une bonne façon de débuter sous ses nouvelles couleurs et de se mettre tranquillement en confiance.

Absent depuis plusieurs jours pour raisons personnelles, l’ailier tricolore a dû prendre du temps en plus pour régler ce qu’il avait à régler mais est bien arrivé à Philadelphie. Il sera opérationnel pour croiser le fer avec les Wizards de Bilal Coulibaly, son potentiel coéquipier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nick Nurse peut désormais compter sur ce nouveau renfort qu’il attendait sur les ailes après un temps de doute lors duquel on attendait des nouvelles de l’ancien joueur des Hornets et des Blazers.

New Sixers wing Nicolas Batum has returned to Philadelphia after dealing with a personal matter and is expected to be available to make his debut Monday against the Washington Wizards, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/Zo0tSCGnf1

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 5, 2023

Tout ça vient en tout cas balayer d’un revers de la main les rumeurs d’une éventuelle retraite immédiate après que les Clippers aient envoyé Nicolas Batum à Philadelphie dans le trade de James Harden. En effet, selon ses proches, le Frenchie considérait Los Angeles comme sa maison et ne se voyait pas faire traverser tous les Etats-Unis à sa famille.

There is “serious concern” in the #Sixers organization that Nic Batum is “considering retirement.” #Batum is ruled out again today for the Sixers & the team does not know why. Per source within Batum’s circle “LA is home” and does not want to move his family across the country. pic.twitter.com/cA8aDittdL

— Shonda Brown (@MsShondaBrown) November 4, 2023

Cet échange a également été très mal vécu par son épouse, qui a immédiatement repris les paroles de Lauren Holiday, femme de Jrue Holiday, également remontée après le transfert de son mari à Portland puis Boston.

