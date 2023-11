Transféré des Clippers aux Sixers dans le cadre du trade de James Harden, Nicolas Batum n’a toujours pas rejoint sa nouvelle équipe de Philadelphie. Et l’incertitude continue de régner concernant la date de ses débuts avec Philly.

Lors de la victoire des Sixers face aux Raptors hier, on a pu voir très brièvement Robert Covington et K.J. Martin sur le parquet du Wells Fargo Center. Marcus Morris est lui resté sur le banc en civil. Par contre, aucune trace de Nicolas Batum.

Faisant partie des quatre joueurs des Clippers récemment transférés à Philadelphie, le Français reste pour l’instant éloigné de l’équipe pour raisons personnelles, et on ne sait pas à quel moment il va pouvoir la rejoindre. Selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, le coach Nick Nurse n’a pas pu apporter de précisions concernant la situation de Nico.

Sixers forward Nic Batum is still away from the team for personal reasons. Coach Nick Nurse is unaware of when he’ll return. The Sixers acquired Batum in a package from the Los Angeles Clippers in Wednesday’s blockbuster trade for James Harden.

On espère évidemment que cette absence n’est pas synonyme de gros soucis pour Batum, qu’on souhaite revoir sur les parquets le plus tôt possible. Ce ne sera probablement pas samedi pour le match de 18h (heure française) face aux Suns, mais peut-être lundi prochain contre les Wizards.

