Les Sixers continuent de perdre, et Joel Embiid en a marre : « Quatre défaites de suite, ça craint vraiment »

Les Sixers n’y arrivent plus. La nuit dernière, face aux Rockets, la bande à Joel Embiid est encore repartie avec une défaite dans les dents (118-108), la quatrième de suite pour finir un road-trip calamiteux. Clairement, quelque chose semble cassé à Philly. En tout cas, Jojo est hyper frustré, et on espère juste qu’il ne va pas péter un câble.

Dans le genre road-trip foireux, celui des Sixers est particulièrement crade. Quatre matchs pour quatre défaites en une dizaine de jours. Un zéro pointé, un passage à vide, une série noire. Appelez ça comme vous voulez. Peu importe le terme employé, on est au bord de la crise à Philadelphia. Orlando, Miami, Indiana et donc Houston ont réussi à taper Philly dernièrement. Dur dur, même si la défaite de la nuit dernière dans le Texas n’est pas tout à fait la même que celle contre Indiana. Contrairement au match face aux Pacers le 31, où ils ont pris une véritable taule dans la bouche, les Sixers ont proposé une meilleure résistance contre les Rockets. Une réaction était attendue, notamment après les grosses déclarations qui sont sorties du vestiaire après le match du réveillon. Mais malheureusement pour eux, c’était encore une fois bien insuffisant, la faute notamment à un deuxième quart-temps où les Sixers ont été surclassés par les Fusées (40-26). Et voilà que Philly se retrouve avec un bilan de 23 victoires pour 14 défaites, un bilan bien médiocre par rapport aux grosses ambitions et le talent intrinsèque de cette équipe. Joel Embiid, qui a fait son retour sur le parquet du Toyota Center après avoir manqué la rencontre chez les Pacers à cause d’un genou douloureux, commence clairement à s’impatienter. Aux micros des journalistes après le match, Jojo a exprimé sa frustration (via ESPN).

« Perdre quatre matchs de suite, ça craint. Et je n’ai pas l’impression qu’on progresse. Donc c’est frustrant. Gagner me tient à cœur. Ça me pèse de perdre. Tout ce qui m’intéresse, c’est de gagner. On doit trouver un moyen. On doit continuer à se battre. »

Dominé dans le duel des pivots avec Clint Capela, Joel Embiid a évidemment sa part de responsabilité là-dedans. Le Suisse a régné dans les raquettes avec 30 points et 14 rebonds à 12/16 au tir, tandis que Jojo était en dessous avec 20 points, 12 rebonds à 7/17.

D’une manière plus générale, le road-trip complètement raté des Sixers met en avant le double visage de l’équipe à domicile et à l’extérieur cette saison. Au Wells Fargo Center, Ben Simmons et ses copains sont pratiquement intouchables avec 16 victoires en 18 matchs. Si l’on excepte les défaites face à Miami et Dallas, Philly a été très solide devant son public, en sortant notamment quelques perfs impressionnantes, dont celle face aux Bucks à Noël, qui représente le meilleur match de la saison pour les Sixers. Mais en déplacement, aie aie aie. Depuis le début de la campagne 2019-20, on a une équipe de Philadelphia qui tousse loin de ses bases. Il n’a donc pas fallu attendre cette série noire pour voir certaines limites. Il y a eu un road-trip avec trois défaites d’affilée début novembre, deux défaites de suite contre Orlando et Oklahoma City quelques jours plus tard, sans oublier le fiasco Embiid à Toronto ou encore cette défaite bien crade à Washington le 5 décembre. Au total, ça fait un bilan de 7 victoires pour 12 défaites à l’extérieur. C’est moche.

Rien ne va plus à Philadelphia, et Joel Embiid n’est pas content. Heureusement, les Sixers rentrent désormais à la maison, où ils vont essayer de se relancer contre le Thunder et les Celtics. Mais derrière, ça ne va pas s’arranger avec des déplacements à Dallas et Indiana.

