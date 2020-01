Nike LeBron 17 More Than An Athlete : pour envoyer des messages à votre crush en plein match

Depuis quelques années, LeBron James encourage les joueurs à s’exprimer publiquement et à profiter de leur influence auprès des fans et de la société toute entière pour faire évoluer les mœurs en termes d’égalité et de justice sociale. La Nike LeBron 17 More Than An Athlete disponible chez notre partenaire Basket4Ballers permettra désormais à tout le monde de faire passer les messages qu’il souhaite sur les parquets.

Cela fait déjà un petit moment que la mode des chaussures personnalisées est arrivée en NBA et les joueurs sont de plus en plus nombreux à se saisir d’un marqueur pour passer des s/o en masse ou rendre hommage à des proches et des célébrités. Le I can do all things de Stephen Curry sur les Under Armour est un gros classique mais on se souvient aussi des chaussures marquées en mémoire de Chyna, la soeur d’Isaiah Thomas, lors de son retour sur les planches peu après le décès de sa frangine. Décortiquées en long et en large dans les médias, les sneakers sont donc un moyen comme un autre de transmettre une idée ou un message. Bron est allé encore plus loin dans le délire avec les Nike LeBron 17 More Than An Athlete vendues avec deux marqueurs noir et bleu. La semelle extérieure blanche est lisse pour permettre à chacun d’y écrire les mots qu’il souhaite avec la possibilité d’effacer sans peine pour adapter son message au jour du match ou à l’adversaire mais aussi à l’actualité. Lors de votre prochain match de Dep 3, vous pourrez désormais vous la jouer trashtalker en annonçant à votre vis-à-vis que vous allez lui en mettre 50 dans la vue ou bien défendre la planète en rappelant à tous de bien fermer le robinet lorsque vous vous brossez les dents. Pour compléter votre mood du moment, trois languettes interchangeables (noire, bleu et blanche) sont également mise à disposition de manière à matcher avec l’empeigne habituelle en Battleknit.

La fiche :

La grande-sœur : la Air Force 1, il manquait que les marqueurs pour transmettre le bon message. Attention toute fois, autant bien choisir son texte car il n’y a pas de deuxième essai.

la Air Force 1, il manquait que les marqueurs pour transmettre le bon message. Attention toute fois, autant bien choisir son texte car il n’y a pas de deuxième essai. On les imagine déjà à ses pieds : LeBron pour compter les points qui le séparent encore de KAJ en direct sur le terrain. A chaque panier un petit trait pour ne pas perde le compte.

LeBron pour compter les points qui le séparent encore de KAJ en direct sur le terrain. A chaque panier un petit trait pour ne pas perde le compte. L’occasion parfaite pour les porter : pour un examen de maths si vous avez pris le temps de noter toutes vos formules sur les pompes avant de rentrer dans la salle.

pour un examen de maths si vous avez pris le temps de noter toutes vos formules sur les pompes avant de rentrer dans la salle. On aime : une idée originale pour donner encore plus de poids à la voix des joueurs.

une idée originale pour donner encore plus de poids à la voix des joueurs. On aime moins : vu le prix, être plus qu’un athlète n’est pas donné à tout le monde.

La Nike LeBron 17 More Than An Athlete est disponible pour un prix de 224,90 euros. Les deux marqueurs et les trois languettes sont incluses dans le prix.

Source : Nike