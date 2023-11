John Wall aimerait bien retrouver Bradley Beal chez les Suns…

Sans équipe NBA depuis son transfert des Clippers en février dernier, John Wall croit toujours à un retour dans la Grande Ligue. Et parmi les équipes où il aimerait bien évoluer, il y a les Phoenix Suns de son pote Bradley Beal.

Il fut un temps – vers le milieu des années 2010 – où John Wall et Bradley Beal formaient l’un des meilleurs backcourts de la NBA à Washington. Beaucoup de choses ont changé depuis, mais les deux anciens coéquipiers restent proches. Et le premier ne serait vraiment pas contre de retrouver le second en Arizona.

“Bien sûr, c’est quelque chose que je veux. Moi et Brad, on est toujours des frères, on continue de beaucoup se parler. Beaucoup de gens veulent faire croire que notre relation n’est pas bonne, et c’est pour cela que certaines choses sont arrivées. Mais on continue de beaucoup discuter ensemble. Je l’ai félicité quand il est arrivé ici. […] Si j’ai l’opportunité de rejoindre l’équipe, j’adorerais, bien sûr.” – John Wall, via Run It Back

Aujourd’hui âgé de 33 ans, John Wall continue de bosser dans son coin pour tenter de retrouver une place en NBA. Est-ce que ça peut être à Phoenix ? Dans l’absolu, pourquoi pas, les Suns étant très courts sur le poste 1 malgré les perfs pas inintéressantes de Jordan Goodwin.

Après, on connaît l’historique de blessures de Jean Mur, qui n’a joué que 74 matchs NBA depuis fin 2018. Son expérience aux Clippers l’an passé n’a pas non plus été très concluante, et si ça se trouve les Suns sont parfaitement OK avec leur manque de profondeur à la mène sachant qu’ils possèdent le trio Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal pour tenir la balle.

John Wall reuniting with Bradley Beal in Phoenix is a welcomed thought 👀 pic.twitter.com/MexKVytyFE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 3, 2023

En tout cas, une arrivée de Wall chez les Suns rappellerait pas mal de souvenirs de sa période Wizards avec Beal, le duo emmenant la franchise de Washington vers quatre qualifications en Playoffs entre 2014 et 2018 (dont trois demi-finales de conférence).

Jean Mur et Bealou représentaient un backcourt très dynamique à D.C. et ont surtout créé une relation qui dépasse aujourd’hui largement le cadre du terrain. Quand Wall broyait du noir après le décès de sa mère fin 2019, c’est notamment Brad qui était présent à ses côtés pour le soutenir. Et ça, John ne l’oubliera jamais.

Source texte : Run It Back