A peine le temps de digérer la perf de notre Wemby national qu’on repart déjà pour un tour. Ce soir ? Sept matchs au menu, et le début du très attendu In-Season Tournament !

Le programme de la soirée

0h : Pacers – Cavs

0h30 : Bucks – Knicks

1h : Heat – Wizards

1h : Bulls – Nets

1h : Thunder – Warriors

3h : Nuggets – Mavericks

3h : Blazers – Grizzlies

Le match à ne pas rater : Nuggets – Mavericks

Pour plein de raisons ! Déjà parce que ce match comptera comme les six autres pour la première journée du tout nouveau tout beau In-Season Tournament, mais aussi car il opposera la dernière équipe invaincue à l’Ouest (Dallas) aux champions NBA en titre, défaits pour leur part une seule fois cette saison. Puis, c’est pas rien, Luka Doncic face à Nikola Jokic ça se regarde en 4D, même quand on s’appelle Adil Rami, et si vous avez la ref vous êtes un sacré geek.

Les Français sur le pont

Evan Fournier à Milwaukee, si l’on peut toujours utiliser l’expression “être sur le pont”

Bilal Coulibaly qui fera connaissance avec les badass de Miami

Ousmane Dieng et Olivier Sarr face aux Warriors

Rayan Rupert qui tentera de chopper quelques minutes de temps de jeu contre les nullos de Memphis

Mais aussi…