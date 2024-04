Les Playoffs 2024 sont officiellement lancés ! Quatre matchs avaient lieu entre hier soir et le petit matin, nos cernes ont la taille d’un cerceau de oulah-oop mais on vous envoie quand même le résumé, juste avant de filer faire une sieste. Et de se retrouver ce soir dès 19h, pour enchainer avec le sourire. Quelle vie.

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Les Français de la nuit :

Match très sérieux de Rudy Gobert face aux Suns (14 points, 16 rebonds et un combat de tous les instants)

3 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre pour Nicolas Batum à New York

Le highlight de la nuit, la bise à Hakeem

Le point TTFL du matin :

à venir, comme le début de Playoffs de Devin Booker

Le bracket des Playoffs

Le programme de la nuit prochaine :