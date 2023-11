Quatre matchs ce soir dans votre vie de fan NBA, et si on devra patienter pour voir Nico Batum chez les Sixers, on se fera surtout très beau pour le choc de la nuit entre les Suns et les Spurs. Oui, on appelle ça un choc.

Le programme de la soirée

0h : Sixers – Raptors

1h : Pelicans – Pistons

2h : Jazz – Magic

3h : Suns – Spurs

Le match à ne pas rater : Suns – Spurs

Parce que mardi soir les Spurs ont battu les Suns après avoir été menés exactement 47 minutes et 58 secondes. Parce qu’un joueur aux dimensions exceptionnelles et qui semble tout savoir faire sur un terrain va jouer ce match. Parce que ce joueur n’est pas Kevin Durant.

Les Français sur le pont

Victor Wembanyama vous l’aurez compris, et peut-être Sidy Cissoko mais la cote est faible.

Killian Hayes qui ferait mieux de rentrer au moins un tir.

Malcolm Cazalon qui attend toujours de jouer sa première minute en NBA.

Mais aussi…