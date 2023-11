James Harden parti aux Clippers, les Sixers seraient en quête d’un renfort de poids pour venir aider Joel Embiid et Tyrese Maxey à Philadelphie. Si le nom de Zach LaVine est vite sorti du chapeau, du côté de Chicago on n’est visiblement pas vendeur.

Si Daryl Morey a pu récupérer quelques assets lors du trade de James Harden, il sait néanmoins que Philadelphie ne sort pas renforcé de ce deal. Nicolas Batum, Marcus Morris et Robert Covington peuvent ajouter leur pierre à l’édifice à Philly mais James Harden était quand même le numéro deux de la franchise et accessoirement le meilleur passeur du championnat la saison passée.

Pour donner une chance à ses Sixers d’être compétitif, Daryl Morey entend donc bouger à nouveau sur le marché des transferts pour récupérer un profil à même de faire passer un cap à Philly. Deux noms sont sortis dans les médias : OG Anunoby et Zach LaVine. Deux joueurs qui ont été mentionnés dans les rumeurs de trade à de nombreuses reprises ces derniers mois, d’autant plus que Toronto comme Chicago pourraient bientôt activer le mode rebuild.

On sait quand même que Masai Ujiri est un grand fan de son ailier défensif et il va être difficile de le déloger de la Scotiabank Arena. Du côté de l’Illinois, Arturas Karnisovas semble prêt lui aussi à faire la sourde oreille selon Joe Cowley du Chicago Sun Times. L’insider ajoute que la franchise n’a aucune intention d’échanger Zach LaVine prochainement et que même si cela arrivait, les assets des Sixers n’intéressent pas franchement le front office des Bulls.

Du côté du joueur, c’est un jour comme un autre car il a déjà vu son nom passer à bien des reprises dans les médias depuis son arrivée à Chicago. LaVine continue de jouer en faisant abstraction des choses sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Des propos rapportés par Julia Poe du Chicago Tribune.

“J’ai déjà été échangé dans le passé. Les échanges font partie du business et des gars sont bougés chaque année. Je suis dans les rumeurs de trade depuis que je suis ici, pour une raison ou une autre. J’ai l’impression d’avoir tenu ma part du marché par rapport à mon attachement aux Bulls, mais il n’y a pas grand-chose à faire avec les rumeurs et les gens qui parlent de vous dans les négociations.” – Zach LaVine

On sait comment le jeu des rumeurs fonctionne et rien ne dit que la porte ne s’ouvrira pas à Chicago dans les prochains mois selon les résultats sur le terrain. Les Bulls sont actuellement 9ème à l’Est avec deux victoires pour trois défaites et on a déjà vu des signes de tension alors que la saison débute à peine. Si les choses ne s’améliorent pas, il se pourrait que le front office bouge ses pions à l’approche de la trade deadline.

Source texte : Chicago Sun Times / Chicago Tribune