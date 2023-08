Les Sixers mettent fin aux discussions autour de James Harden

Nouvelle update dans le dossier James Harden ! Cette fois-ci, pas de blabla dans le vide, on est sur une vraie info : les Sixers ont arrêté les discussions pour un transfert de leur guard et envisagent de le conserver la saison prochaine.

Samedi 12 août, il est 23h40. La France se prépare à voir son premier représentant à intégrer le Hall of Fame de la NBA. Tapis rouge, costumes, bagues, interviews, shootings photo, … les yeux de toute la planète basket sont rivés sur Tony Parker et ses compères Dwyane Wade, Dirk Nowitzki et Pau Gasol, prêts à faire leur entrée à Springfield. Mais à quelques heures du début de la mythique cérémonie, une Breaking News From Adrian Wojnarowski vient nous sortir de notre émerveillement pour ces légendes de notre sport.

Selon l’insider d’ESPN, les Sixers ont décidé de mettre fin aux discussions autour de James Harden. Pire Mieux encore, ils prévoient de ne pas le transférer et de le conserver la saison prochaine. La faute à des négociations stériles avec les Clippers, qui n’ont visiblement pas été suffisamment généreux pour satisfaire Philly.

WHAT.

Ok le bon gros coup de pression des Sixers bien public envoyé aux Clippers : « vos offres sont ÉCLATÉES. »

Va falloir se bouger s’ils veulent Harden car Daryl Morey peut faire traîner ça looooongtemps… https://t.co/cKOlJ6itTk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 12, 2023

Le Woj précise que les Sixers sont convaincus d’être un prétendant au titre avec leur effectif actuel, et ne vont pas forcer un transfert qui “compromettrait leurs espoirs de titre”. Ils ont donc la ferme intention de conserver Harden… ce qui risque de ne pas plaire au principal intéressé. Depuis sa demande de trade à la fin du mois, son envie de départ n’a pas évolué, lui qui a été déçu de ne pas se voir proposer un contrat long-terme par le management de Philadelphie.

Malgré cette cassure, les Sixers ont espoir que les bonnes relations qu’entretient le Barbu avec ses coéquipiers, notamment Joel Embiid, le convaincront de rester. Ils misent aussi sur le fait qu’à un an de la fin de son contrat, il doit jouer et se montrer performant s’il veut décrocher un joli contrat dans une autre franchise l’été prochain.

Mais c’est peut-être mal connaître James Harden. Avec trois demandes de transfert en trois ans (Houston, Brooklyn, Philadelphie), le bonhomme est devenu un expert lorsqu’il s’agit forcer un départ. Et selon Sam Amick, il compte bien faire parler ses talents en la matière cette année encore. Le journaliste de The Athletic indique en effet qu’Harden n’a aucune intention de se présenter au camp d’entraînement des Sixers. Le voir débarquer hors de forme, comme il l’avait fait avec les Rockets en 2020, n’est pas non plus un scénario à exclure…

Le surpoids avec lequel Harden va se ramener au camp d’entraînement des Sixers mdr ça va être légendaire.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 12, 2023

Harden et les Sixers, c’est peut-être parti pour durer ! Les deux camps ont encore plusieurs semaines pour trouver un arrangement, mais les discussions sont pour le moment closes par les Sixers… en attendant de nouveaux rebondissements ?

Source : ESPN, The Athletic