Selon Shams Charania, le géant sénégalais Tacko Fall s’est engagé au Nanjing Monkey Kings (Chine) où il va connaître une deuxième équipe après avoir joué sous la tunique des Xinjiang Flying Tigers. Un parcours atypique pour un joueur vraiment pas comme les autres.

2m26 sous la toise (ou 29 si il a des chaussures), et Tacko Fall reste quoiqu’il arrive comme l’un des physiques les plus atypiques aperçus en NBA ces dernières années. Le Sénégalais au visage jovial a quitté la Grande Ligue il y a maintenant presque deux ans après des passages à Boston puis Cleveland assez discrets disons-le, puis c’est plutôt dans les succursales de G League que le géant s’était illustré.

Véritable coqueluche des supporters de Boston notamment, Tacko Fall va donc connaître un deuxième club chinois en deux saisons, lui qui a joué 34 matchs la saison passée, pour des moyennes de 13,9 points et 10,9 rebonds à Xinjiang.

Selon Shams Charania, Tacko s’est engagé au Nanjing Monkey Kings :

Tacko Fall signs new deal to return to China to play for the Nanjing Monkey Kings, per @ShamsCharania pic.twitter.com/tTsyHtWDQP

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 14, 2023

Interviewé – toujours par Charania- Tacko n’a d’ailleurs pas manqué de lâcher un petit mot plein d’humour pour le nouveau phénomène qui arrive en NBA… un certain Victor Wembanyama ! Les mensurations ne sont pas loin d’être les mêmes, en espérant néanmoins des trajectoires différentes…

“Si je le (Victor Wembanyama) rencontre, ça va me faire très bizarre de pouvoir regarder quelqu’un dans les yeux…”

7’6 Tacko Fall is signing a new deal to return to China to play for the Nanjing Monkey Kings, sources say.

Sitdown with @Stadium on CBA, meeting Victor Wembanyama one day: “Very awkward. It would be weird for me to look somebody in the eye..”, tennis for newborn daughter, more: pic.twitter.com/Y13DrgFz9Y

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2023

Tacko Fall n’a peut-être pas eu une carrière à la hauteur de ses mensurations mais il garde son sourire et sa bonne humeur communicative et c’est toujours un plaisir d’avoir de ses nouvelles. En attendant les highlights, si la connexion Internet fonctionne du côté de Nanjing.

Sources : LegionHoops, Shams Charania.