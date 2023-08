Pendant que la NBA honore ses légendes, la WNBA écrit la sienne ! La nuit dernière, Breanna Stewart a battu un record dans la ligue féminine en inscrivant 42 points dans la victoire du New York Liberty face au Indiana Dream. On revient sur cette performance historique !

La première saison de Breanna Stewart du côté de New York est décidément impressionnante. Après avoir battu un record de franchise dès son deuxième match avec le Liberty en mai dernier, elle est devenue la première joueuse de l’histoire à réaliser trois matchs à 40 points en l’espace d’une saison.

Il faut dire qu’hier soir, Stewart était tout simplement inarrêtable. Avec 30 points à… la mi-temps, on a vite compris qu’elle n’était pas là pour enfiler des perles, préférant enfiler les paniers. Tir à 3 points, coupe sous le panier, jeu au poste, en transition, … la meilleure joueuse du monde a montré qu’elle était capable de scorer de n’importe où sur le terrain.

ALLLLL THE WAY IN HER BAG 💰@breannastewart has 30 PTS in the first half on 10-14 FG 🤯#MoreThanGame pic.twitter.com/SoTmNUJF0d

— WNBA (@WNBA) August 13, 2023

L’ailière n’a même pas eu besoin de forcer ses tirs pour inscrire ses 42 pions, puisqu’elle a terminé la partie à 15/23 au shoot (dont 5/10 de loin), soit plus de 65% de réussite. Elle n’a d’ailleurs pas oublié de partager la gonfle avec ses partenaires en délivrant 6 caviars. Et puisqu’elle est ultra-polyvalente, elle a ajouté 6 rebonds, 3 contres et 3 interceptions histoire d’être sûre que la feuille de stats soit bien noircie.

Avec cette performance historique, Breanna Stewart a permis au Liberty de battre son record de victoires sur une saison régulière avec 24 succès. Alors qu’il reste encore 10 matchs de saison régulière à disputer, les New-yorkaises occupent la première place de la Conférence Est. À ce titre, elles affronteront demain soir les Aces de Las Vegas à l’occasion de la Commissioner’s Cup. Un affrontement qui risque de faire des étincelles entre les deux meilleures équipes de la ligue !

Source : WNBA