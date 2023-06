Oui, vous allez dire qu’on vous parle souvent de Sabrina Ionescu depuis ses dingueries réalisées la saison dernière. Mais ce n’est pas pour ça qu’on va cesser de vous raconter ses performances exceptionnelles. La dernière en date ? Contre Atlanta cette nuit où elle a battu un de ses records en plus d’un de ceux du New York Liberty.

Comme indiqué récemment, la meilleure joueuse du monde – Breanna Stewart – a rejoint New York à la dernière Free Agency WNBA. Elle est donc logiquement l’attraction principale du Liberty désormais, et elle avait décidé de marquer les esprits dès ses premières rencontres avec son nouveau maillot vert d’eau. La numéro 1 de la Draft 2020, Sabrina Ionescu, est donc passée un peu en retrait en début de saison car jusque-là, elle avait enregistré autant de matchs à plus de 16 points que de matchs à moins de 10 puntos. Mais cela est fini, Sab a pris feu cette nuit face au Dream d’Atlanta. Résultat : 37 points à 10/18 au tir dont 8/13 de loin. Ajoutez à ça 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 34 minutes de jeu, et la victoire revient à la franchise de Brooklyn.

A night of records and career-highs for Sab 🔥 She’s our @Withings Player of the Game🗽 pic.twitter.com/fnFbICMsmX

— New York Liberty (@nyliberty) June 10, 2023

37, c’est ma pointure. Bon ça vous vous en foutez mais c’est aussi le nouveau career-high de Sabrina Ionescu, dépassant l’ancienne marque établie à 33 unités en 2020 pour son deuxième match (!) en WNBA dans la bulle floridienne. Elle atteint pour la première fois cette barre depuis la fac où la recordwoman de triple-doubles en NCAA avait aussi établi son record en carrière au département de l’Indre-et-Loire. En plus de cela, ses 8 tirs primés remplacent l’ancien record de franchise du Liberty, ainsi que son record personnel. Des tirs du parking pris sans pression en sortie de dribble ou d’écran face à une défense d’Atlanta bien laxiste. Ouverte ? Je tire. Bang.

En tout cas, on voit que Sabrina Ionescu aime New York et que la ville le lui rend bien. Le meneur des Knicks Jalen Brunson, devant le game en attendant les Finales NBA, a même remarqué que l’ancienne d’Oregon avait piqué sa célébration à 3-points.

Yesssssir https://t.co/dQtSIZDBmL

— Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) June 10, 2023

Pour sa quatrième saison WNBA, dont une première bien écourtée à cause d’une cheville réticente, elle montre encore une fois qu’elle est le présent et le futur du basket féminin US. Alors, on se retrouve quand pour parler de sa prochaine perf’ d’exception ?