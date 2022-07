À quelques jours du début du All-Star Weekend féminin, la WNBA a décidé de finir en beauté avant la trêve avec une belle affiche opposant les Las Vegas Aces, secondes de saison régulière, au New York Liberty, neuvième après un début de saison compliqué mais qui compte bien accrocher les Playoffs. Comme prévu, le match était grandiose, les stars comme A’Ja Wilson et Sabrina Ionescu ont brillé et de beaux records ont été battus.

Et oui, pour voir du basketball dans le Nevada, il ne faut pas forcément attendre la Summer League ou le début de saison universitaire de UNLV. Les Aces sont présentes à Vegas depuis 2018, et sont depuis l’une des sensations de la ligue US féminine. Leur meilleure joueuse, A’Ja Wilson, a été élue MVP en 2020 deux ans seulement après sa Draft, et Kelsey Plum, sixième femme de l’année en 2021, a même raflé l’or à Tokyo en 3×3. Une armada qui s’apprêtait donc hier à affronter la meilleure joueuse du mois de juin à l’Est, Sabrina Ionescu, et son équipe qui se remet petit à petit d’un début de saison cata mais qui est prête à arracher la huitième et dernière place qualificative pour les Playoffs. Selon le classement, la rencontre ne devait pas envoyer du rêve, mais il y a des futures All-Stars sur le terrain, et le match fut finalement incroyable. A’Ja Morant Wilson et ses coéquipières répondent présent au sein d’une affiche très offensive, mais c’est bien le Liberty qui prendra le dessus et qui repartira de la Michelob Ultra Arena avec la victoire. La meneuse de New York? Elle mène la danse avec une performance à 31 pions avec un beau 7/8 du parking, 13 rebonds et 10 passes en 36 minutes de jeu. Un triple-double ok, son troisième en carrière d’accord, mais surtout le premier triple-double à plus de 30 points de l’histoire de la WNBA.

But in a game full of records, the spotlight shone brightest on Sabrina Ionescu ✨ Her impressive night ⤵️ 🎥 @WNBApic.twitter.com/6JksV0CEIk — The Athletic (@TheAthletic) July 7, 2022

Après être devenue la seule joueuse de l’histoire à mettre plus de 25 points à 90% de réussite, 8 rebonds et 8 passes décisives sur une rencontre il y a à peine un mois, Sab’ continue de battre des records alors qu’elle n’est qu’à sa troisième saison WNBA, voire… deuxième car elle n’a joué que trois matchs lors de son année rookie à cause d’une blessure à la cheville. Mais le record du triple-double avec le plus de points n’est pas le seul qu’elle a décidé de challenger la nuit dernière. Elle en a profité aussi pour égaler le plus grand nombre de triple-doubles en carrière, mais aussi pour inscrire le meilleur total de tirs de loin réussis sur un match par une joueuse du Liberty, à égalité avec Crystal Robinson. Ce match entre Liberty et Aces était grandiose, et peut même être marqué d’une pierre blanche, tellement de records ont été battus la nuit dernière. Avec 226 points en cumulé, 31 tirs du parking combinés et 18 égalités au score – ce qui n’a jamais été vu auparavant – on peut dire que le match a su tenir les spectateurs en haleine. Ce New York – Las Vegas est d’ailleurs devenu le seul match où dix joueuses ont rentré au moins deux 3-points. Tout simplement énorme. Pour le point record des tricolores, Marine Johannès a profité de la rencontre pour établir un nouveau career-high avec 9 passes décisives, de même pour Iliana Rupert et ses 13 points devenus la meilleure performance au scoring de sa carrière en WNBA.

Mais où Sabrina Ionescu s’arrêtera-t-elle ? Elle a en tout cas apparemment décidé de battre au moins un record par mois à seulement 24 ans, et la saison est encore loin d’être terminée. Ce qui est sûr après avoir assisté à une performance pareille, c’est qu’après la retraite de Sue Bird et Diana Taurasi, la WNBA sera entre de bonnes mains.

Source texte : Across The Timeline