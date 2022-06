Pour les fans des Wolves, la saison NBA s’est finie il y a un mois sur une élimination en Playoffs par le jeune prodige Ja Morant. Heureusement il reste du basket féminin dans le Minnesota grâce au Lynx ! Sauf que l’histoire se répète : hier, les dames de Minneapolis n’ont pas résisté face au nouveau visage de la WNBA : la meneuse du New York Liberty Sabrina Ionescu, qui a sorti une performance inédite dans l’histoire de la ligue.

La retraite des deux meilleures guards de l’histoire de la WNBA Sue Bird et Diana Taurasi, 41 et 39 ans respectivement, approche fortement. Mais heureusement le premier choix de la WNBA Draft 2020 Sabrina Ionescu est présent pour prendre la relève. Le début de saison de la dame et du New York Liberty n’est pas des plus idylliques : après le changement de coach et les belles additions à cet effectif prometteur, on attendait une entame bien plus explosive. Il aura fallu quelques matchs pour se calibrer, mais la machine new-yorkaise a enfin l’air de se mettre en route. Normal : la meneuse Sabrina Ionescu est en feu sur ce mois de juin, avec 26 points de moyenne sur les quatre matchs déjà joués. Et la nuit dernière, c’est le Minnesota Lynx de la légende Sylvia Fowles qui a subi la grande forme de l’ancienne d’Oregon. Sab’ enchaîne les tirs et la défense ne peut rien faire : elle finit à 26 points à 91% de réussite au tir (10/11 !), 8 rebonds et 8 passes décisives en seulement 26 minutes de jeu. Parce que oui, vu l’écart au bout du troisième quart-temps, la meneuse a été invitée à rester sur le banc jusqu’à la fin du match. Arracher le triple-double en plus aurait rendu la fête plus belle, mais c’est bon les Chats ont pris assez cher comme ça. Et pour ceux qui se demandent comment elle a pu atteindre un pourcentage de réussite aussi haut, désolé de vous apprendre qu’elle n’a pas tiré que des lay-ups en contre-attaque à un contre zéro. Sabrina a préféré se rendre la tâche plus difficile, en tirant du parking à plus d’un mètre derrière la ligne, ou en mettant un buzzer beater du milieu du terrain juste avant la mi-temps.

Sabrina Ionescu really did all of this in the SAME GAME 😱 She went 10-11 FG with this level of shot difficulty. pic.twitter.com/PN5BVgV9Y7 — SportsCenter (@SportsCenter) June 8, 2022

L’ancienne star des Ducks d’Oregon continue d’écrire son histoire incroyable qui a commencé à l’université. Elle est la seule joueuse universitaire, hommes et femmes confondus, à avoir franchi le cap des 2 000 points, 1 000 rebonds et 1 000 passes décisives lors de son cursus. Une vraie machine à triple-double à la fac donc, qui ne surprenait ses fans que lorsqu’elle n’en réalisait pas. Après une saison rookie au sein de la bulle WNBA écourtée au bout de trois matchs par une très grosse entorse de la cheville, la meneuse du Liberty revient très fort et marque les esprits dès le début de sa deuxième saison, hors de question d’oublier qui elle est. Sabrina Ionescu revient de plus belle, avec un game-winner du parking pour le season opener face au Fever d’Indiana. Et pour son sixième match en carrière, elle devient la plus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA à réaliser un triple-double. Et contre qui elle claque son premier 3D en WNBA ? Le Minnesota Lynx, comme par hasard ! Madame Ionescu a déjà choisi sa cible pour marquer l’histoire de sa ligue : hier, elle est devenue la seule joueuse de l’histoire à mettre plus de 25 points à 90% de réussite, 8 rebonds et 8 passes décisives sur une rencontre. Entre le meneur des Celtics Payton Pritchard actuellement en Finales NBA et Sabrina Ionescu qui continue de montrer qu’elle va devenir l’une des joueuses majeures de WNBA sous peu, les fans des Ducks d’Oregon doivent avoir le sourire jusqu’aux oreilles en ce moment.

Sabrina Ionescu finishes with unbelievable numbers! 🤯 🔥 26 PTS

🔥 90.9% FG%

🔥 100% 3P% The only player in #WNBA history to record 25+ points, 8+ rebounds, and 8+ assists on 90%+ FG in a game! pic.twitter.com/tJEUioA1qO — WNBA (@WNBA) June 8, 2022

Le Minnesota Lynx a son nouveau bourreau. Entre le premier triple-double de Sabrina, les 31 points déjà inscrits contre Minnesota il y a trois jours et donc un quasi… triple-double à 26 points en ne ratant qu’un seul tir hier, ce n’est pas aux joueuses de Minny qu’il faudra demander leur avis sur Sabrina Ionescu. Le syndrome post-traumatique s’avère déjà douloureux.

Source texte : Bleacher Report, WNBA.com