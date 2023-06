S’inclinant pour la deuxième fois de suite à la maison, le Heat de Bam Adebayo est désormais mené 3-1 face aux Nuggets en Finales NBA, et se retrouve donc au bord de l’élimination. Une situation critique, mais ce n’est pas pour autant que Miami n’y croit plus, bien au contraire. Surtout que le Heat a récemment participé à une série dans laquelle une équipe a remporté trois matchs d’affilée pour remonter son déficit.

Quand vous vous retrouvez dos au mur comme le Heat actuellement, n’importe quelle source d’inspiration est bonne à prendre. Même si elle provient d’un adversaire que vous venez tout juste d’éliminer.

Lors des Finales de Conférence Est, remportée par Miami 4-3 face à Boston, le Heat menait 3-0 dans la série avant que les Celtics ne réalisent une énorme remontada avec trois succès consécutifs à leur tour. Un scénario que Bam Adebayo a tenu à rappeler en conférence de presse après le match de cette nuit.

“Il faut prendre un match à la fois. On a vu personnellement une équipe revenir d’un déficit de 3-0. Donc on doit y croire, match après match.”

On pourrait dire que le Heat a également lâché trois matchs de suite dans l’affaire, ce qu’il vaudrait mieux éviter lundi soir car sinon c’est direction Cancun.

Le fond du message de Bam est en tout cas partagé par l’ensemble du groupe floridien : “on oublie qu’on est menés 3-1, on va simplement faire le max pour gagner le match à venir, et on essaye de prolonger la série à Miami”. On n’a absolument aucun doute sur le fait que les hommes d’Erik Spoelstra vont se battre jusqu’au bout et qu’ils ne lâcheront pas le morceau tant que la défaite n’est pas actée. Mais ont-ils au moins les moyens de rivaliser avec la machine collective de Denver quand elle parvient à imposer son basket ?

On peut en douter au vu du scénario des deux dernières rencontres à Miami. +15 puis +13 pour la bande de Nikola Jokic, trop sérieuse pour une équipe du Heat dont la marge d’erreur semble extrêmement faible dans cette série. Alors bien sûr, les Floridiens ont prouvé qu’ils étaient capables de gagner en altitude, et ils ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu’on les croit finis. Mais contrairement à la défaite du Game 2, Denver ne passera probablement pas au travers dans deux jours, avec la possibilité de remporter le premier titre de son histoire à la maison.

Bam Adebayo talks taking it 1 game at a time:

“We’ve seen a team come back from 3-0 first hand.”

— Brady Hawk (@BradyHawk305) June 10, 2023