En remportant le Game 2 à Denver il y a quelques jours, le Heat s’était mis dans une position idéale pour prendre le contrôle de la série. Au lieu de ça Miami s’est incliné deux fois de suite à la maison face à une équipe de Denver tout simplement supérieure. Cela fait depuis le Game 3 contre Boston en Finales de Conférence Est que la bande de Jimmy Butler n’a pas gagné à domicile.

Vous connaissez le désavantage du terrain ?

C’est un concept qui correspond bien au Heat actuellement. Après la défaite du Game 4 cette nuit, les hommes d’Erik Spoelstra sont désormais sur une vilaine série de quatre défaites consécutives devant leur public.

Game 4 vs Boston : défaite 116-99

Game 6 vs Boston : défaite 104-103

Game 3 vs Denver : défaite 109-94

Game 4 vs Denver : défaite 108-95

Difficile dans ces conditions de survivre en Playoffs.

Théoriquement, le Heat est toujours en vie, Miami se qualifiant d’abord pour les Finales NBA grâce à sa victoire sur le parquet de Boston lors d’un Game 7, avant de s’imposer à Denver dans le deuxième match de la série. Jimmy Butler et ses copains savent répondre à l’adversité en terre hostile, comme s’ils avaient besoin d’être dans une situation inconfortable pour se surpasser. Mais ils ont perdu la recette à domicile, et désormais on voit mal comment ils ne pourraient pas tomber définitivement face à une équipe de Denver en mission.

Your not-so-fun fact of the night: The Miami Heat still haven’t won an #NBAFinals game at home since June 20, 2013 — when they clinched Game 7 against the Spurs.

That’s 3,642 days ago & counting.

You’re going to win if you can’t defend homeco-……@hothothoops #HEATCulture

— Matt Hanifan (@mph_824_) June 10, 2023

Pour l’anecdote, sachez que le Heat n’a pas gagné le moindre match de Finales NBA à la maison depuis le… Game 7 face aux Spurs en 2013, synonyme de back-to-back pour les Heatles. Et pourtant, il y a eu deux autres participations à la grande finale depuis. D’abord en 2014, toujours contre San Antonio, où le trio LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh s’est incliné deux fois de suite à l’American Airlines Arena pour finalement perdre la série 4-1. Et bien évidemment en 2020, sauf que c’était dans la bulle anti-COVID d’Orlando.

La série actuelle contre Denver rappelle d’ailleurs beaucoup celle face aux Spurs en 2014. Comme il y a neuf ans, le Heat a arraché une victoire à l’extérieur dans le Game 2 pour récupérer “l’avantage du terrain”, avant de se faire dominer assez nettement devant son public lors des deux matchs à South Beach. En 2014, les Heatles n’avaient pas réussi à forcer à un Game 6, Jimmy Buckets et les siens peuvent-ils le faire ? Il le faudra pour pouvoir revenir à Miami avec l’occasion de se racheter.

➡️ 256 pages

➡️ une dizaine de chapitres

➡️ plus de deux ans de travail

Tout ça pour vous raconter la folle aventure de l’une des équipes légendaires de l’histoire de la NBA : les Heatles de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ! 🔥🔥🔥 https://t.co/Vn6eiDewkY

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 24, 2023