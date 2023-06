Jour de grand défi pour Victor Wembanyama : match 1 des Finales LNB à Monaco, Mike James l’y attend de pied ferme

Jour d’immense défi pour Victor Wembanyama. Ce soir, à 20h30 et diffusé sur les antennes de BeIN Sports, les Mets 92 se déplacent à Monaco pour y défier la Roca Team de Mike James dans le cadre du premier match des Finales LNB. Elle est étroite, mais y’a une vraie fenêtre d’exploit à choper.

Programmer toute l’année des matchs à 17/18h, pour finalement revenir à l’horaire plus commun du 20h30… le soir où se joue la finale de Ligue des Champions en foot. Amenez-nous le bonhomme responsable de cette décision, qu’on lui file le contact de Pierre Brochant. Au-delà de cet écart – non sans rappeler les plus belles années d’amateurisme subies par notre basket français – l’enjeu, comme le papier, parviendront à faire hésiter certains esprits avec Manchester City – Inter Milan. Le palmarès de Monaco ? Deux titres de seconde division, une EuroCup (alors que le Paris Basket propose de belles Ecocup), et un titre de troisième division. Vous l’avez compris, la Roca Team joue son premier titre de champion de France – les trois éditions précédentes ayant été raflées par l’ASVEL. Et le groupe de Sasa Obradovic n’est pas en position d’outsider : 2 à 0 contre Strasbourg en quart de finale, 3 à 0 contre Bourg en Bresse en demi, une 3e place décrochée au Final Four d’Euroleague face au Barça de Nikola Mirotic… Les Mets 92 n’ont pas le quart de l’expérience vécue/engrangée par les Monégasques cette saison. C’est d’ailleurs là que se terre le charme de cette affiche. Y’a un véritable exploit à aller chercher. Le premier de la carrière de Victor Wembanyama.

Ils ont failli flancher, mais ont finalement assuré lors de la troisième manche face à Cholet Basket en quart de finale : les Mets 92 ne revendiquent pas un parcours aussi serein que celui de l’adversaire du jour. Pour autant, le 3 à 1 en demi contre l’ASVEL est venu remplir la jauge de confiance bien au-delà de la barre verte. Vincent Collet et ses hommes se savent capables de l’upset. Bilal Coulibaly reste sur 16 points à 7/12 au tir, 2 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 36 minutes de jeu dans le match 4 à Villeurbanne. Sans espoir de le rattraper, l’arrière français se rapproche inlassablement de Victor Wembanyama dans les mocks draft (possible sélection dans le Top 13). Ce même Victor un tantinet moins en vue sur ces Playoffs 2023 : “seulement” deux matchs sur sept au-delà des 20 points, les coachs adverses étudient – et ciblent – davantage l’arme offensive n°1 de Boulogne-Levallois. À titre comparatif, six de ses sept derniers matchs de saison régulière ont franchi la barre des 20 unités. Mais les Mets s’y font bien, puisqu’ils se présentent aujourd’hui sur la toute dernière marche de Betclic Élite. Pour eux aussi, la situation est exceptionnelle, avec l’occasion de décrocher un premier titre de champion de France depuis… 1997. À l’époque, le club s’appelait encore « PSG Racing ». Victor Wembanyama n’ouvrira les yeux que sept ans plus tard.

Quelle heure ? 20h30

Où ? À Monaco, et sur BeIN Sports

Quel format sur les Finales ? Première équipe à trois matchs gagnés, cinq matchs maximum en tout

