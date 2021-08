Donatas Motiejūnas rejoint… Monaco : pas sûr que ça fasse peur au PSG mais pourquoi pas

On avait un peu perdu sa trace depuis un court – et non intense – passage chez les Spurs mais il semble bien que Donatas Motiejūnas ait décidé de se rapprocher de nous. L’intérieur lituanien devrait rejoindre rapidement le championnat de France et Monaco.

2m13 pour 100 kilos, c’est un beau spécimen qui va débarquer en Betclic Élite (anciennement Jeep Élite) dans les prochaines semaines. Ce gaillard, c’est Donatas Motiejūnas. Poste 4-5, avec un petit shoot, des belles capacités au rebond mais une défense très douteuse, celui qui est notamment passé par les Rockets revient de quatre années en Chine où il a eu le temps de faire du sale. Il reste notamment sur une saison à 21,5 points/13,7 rebonds/4,2 passes à 59% au tir et 40% de loin. Alors que la ligue chinoise envisage de retirer tous les joueurs étrangers de son championnat, D-Mo a décidé de prendre les devants en revenant en Europe. Selon Donatas Urbonas de BasketNews, c’est l’AS Monaco qui a réussi à convaincre le Balte de rejoindre ses rangs via un deal sur une seule année.

Former NBA player Donatas Motiejunas is set for the EuroLeague return. The 30-year-old big man is heading to AS Monaco for a one-year deal, per sources. More on @BasketNews_com — Donatas Urbonas (@Urbodo) August 17, 2021

Pour le club monégasque, cela reste une prise de choix puisqu’on parle d’un joueur avec de vrais skills, de l’adresse et aussi une belle expérience que ce soit au niveau international ou en Coupe d’Europe, même s’il faut remonter presque dix ans en arrière pour s’en souvenir. Les parquets européens, Motiejūnas les foulera aussi avec le club princier, récent vainqueur de L’EuroCup et qualifié pour l’EuroLeague la saison prochaine. La signature de Donatas vient en tout cas s’ajouter à un mercato très ambitieux de la part du club du Rocher. En plus du Lituanien, Léo Westermann (ex Barcelone) et Yakuba Ouattara (ex Bétis Séville) ont déjà officialisé leur retour en France et Monaco a aussi dégoté Danilo Andjusic en provenance de Bourg-en-Bresse, c’est-à-dire le meilleur scoreur du championnat, mais aussi Paris Lee d’Orléans qui était, lui, le meilleur passeur. Toujours en quête de son premier titre sur la scène nationale, le club cher à Zvezdan Mitrović se donne les moyens d’y croire et ils seront, à n’en pas douter, parmi les outsiders pour la victoire finale.

Donatas Motiejūnas est de retour en Europe et il passe nous faire un petit coucou en France. L’ancien de Houston, San Antonio et New Orleans va renforcer le roster de Monaco et on devrait donc le voir tous les week-ends sur les parquets de la Betclic Élite. Rendez-vous le 2 octobre pour le début des hostilités.

