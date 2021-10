Dwayne Bacon rebondit à Monaco : un NBAer de plus, y’a comme un goût de Grande Ligue sur le Rocher

Depuis quelques saisons, Monaco se fait un malin plaisir de recruter d’anciens joueurs NBA. Le dernier en date est Dwayne Bacon et il s’est engagé pour la saison 2021-22. Monégasques, une petite tranche de lard au petit-déj ?

À l’Est ou à l’Ouest, mais dans quelle conférence joue Monaco ? Si ça continue, on se posera bientôt la question. Quelques heures seulement après une victoire en Euroligue contre l’Etoile Rouge de Belgrade (70-62), l’AS Monaco Basket attire un nouveau joueur ayant déjà goûté à la NBA. Après Mike James, Donta Hall et Donatas Motiejunas, c’est donc Dwayne Bacon qui vient garnir la colonie NBA de la Roca Team. Signé par les Knicks cet été, l’ailier de 26 ans n’avait pas réussi à convaincre le staff de Tom Thibodeau. Pas de spot dans l’effectif New-Yorkais et donc pas de contrat pour ce début de saison. Il restait pourtant sur une ligne de stats honnête pour sa dernière année avec le Magic : 10,9 points, 3,1 rebonds, 1,3 assist et 40% au shoot, sans oublier une crise à 28 pions face aux Hornets. Taper son record de points contre son ancienne équipe, il est sympa ce garçon. De la propreté, des points et de la défense donc mais pas de NBA pour le petit Dwayne. À la place, une pige sur la French Riviera. Casino, soleil, basket, il y a pire comme routine. Attention, le nouveau joueur préféré de Stéphanie de Monaco ne tire pas un trait sur la NBA. Il espère bien reprendre l’ascenseur vers le cirque comme il l’a indiqué dans un communiqué :

« Pour le moment je suis uniquement focalisé sur cette saison avec Monaco, avec un objectif personnel de continuer à performer et devenir encore meilleur. Si demain, j’ai l’opportunité de revenir en NBA, ce sera forcément difficile de refuser. »

💥 Dwayne Bacon arrive tout droit de NBA pour s’engager avec la #RocaTeam ✔️ 📝 Plus d’informations 👇https://t.co/AUkN6U8RoC pic.twitter.com/wBfCv6LQZ3 — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) October 26, 2021

Pour Monaco c’est un vrai renfort car on parle d’un joueur qui a arpenté les parquets NBA durant quatre saisons entre Charlotte (2017-20) et Orlando (2020-21). Son bilan ? 207 matchs chez les grands pour 7,3 points, 2,6 rebonds et 1,1 assist en une vingtaine de minutes par soir. Ça devrait faire le taff en Betclic Elite, mais aussi en Euroligue. Dans la même rubrique, Dwayne Bacon n’est pas le seul joueur NBA à s’envoler vers d’autres cieux pour rebondir. C’est aussi le cas de Quinn Cook, qui se barre en Russie. Le meneur aux deux bagouzes a signé avec le Lokomotiv Kuban. L’ancien pote de LeBron James et Steph Curry s’en va découvrir l’Europe. Il laisse derrière lui 165 matchs de NBA et une ligne de stats correcte avec 6,7 points, 1,7 rebond et 1,6 assist. Le meneur de poche s’appuie surtout sur un joli 40% de réussite from downtown. En ce début de saison, les rejetés de la NBA s’envolent donc aux quatre coins du globe. Un seul but : reculer pour mieux sauter et revenir sur la plus belle scène au monde.

Dwayne Bacon à Monaco, Quinn Cook à Krasnodar, deux joueurs qui tentent le Vieux Continent pour se relancer. La NBA est cruelle et ne fait pas de cadeaux, rendez-vous dans quelques mois pour tirer un bilan. Bons baisers d’Europe !

Source Texte : AS Monaco Basket.