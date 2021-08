Joel Embiid signe une rallonge au supermax avec les Sixers : 196 millions sur 4 ans, ça aide à garder foi dans le Process

Joel Embiid s’engage à Philly sur la durée ! La star camerounaise des Sixers a prolongé de quatre ans son contrat et le voilà lié à la franchise jusqu’en 2027 ! Le Process poursuit son chemin dans la cité de l’amour fraternel.

Pas de Woj’ ni de Shams cette fois-ci mais bien une Ramona Shelburne Bomb pour pimenter un peu notre début d’après-midi ! Selon l’Insider d’ESPN, Joel Embiid serait en train d’apposer sa signature en bas d’un contrat supermax avec sa franchise de toujours. Le montant des noces ? 196 millions sur 4 ans ! Puisque le joueur était déjà sous contrat jusqu’en 2023, ce nouvel accord prendra effet dans la foulée et il liera les deux parties jusqu’en 2027 ! À noter que le joueur possède quand même une option pour tester le marché en 2026 selon Bobby Marks.

Philadelphia 76ers center Joel Embiid is finalizing a four-year, $196 million supermax contract extension, sources told ESPN. — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) August 17, 2021

44, 47, 51 puis finalement 54 millions de dollars pour la saison 2026-27 (il aura 33 ans). Voilà le détail de ce nouveau contrat XXL pour le Process selon une estimation du monsieur chiffre d’ESPN. De quoi se mettre à l’abri pour un petit moment. Après une saison de calibre MVP (28,5 points, 10,6 rebonds, 1 interception, 1,4 contre, des pourcentages au tir qui n’ont jamais été aussi bons, une défense de fer et une domination intraitable dans la raquette) c’est une juste récompense pour la star des Sixers et la preuve que l’intérieur se sent comme un poisson dans l’eau à Philadelphie. Évidemment, ce nouveau contrat est une nouvelle en or pour la fanbase des 76ers mais ça ne fera pas oublier certaines choses. La première, c’est que la franchise de JoJo a encore failli en Playoffs, malgré un adversaire certes très talentueux mais beaucoup moins expérimenté (coucou les Hawks). Un nouvel échec de plus à ajouter sur la pile des Sixers et aussi sur celle d’Embiid, leader incontestable de ce groupe. Qui dit deal de superstar, dit responsabilités de superstar et, clairement, il va falloir assumer. L’autre point d’interrogation c’est la condition physique de l’intérieur camerounais. Sur les cinq dernières saisons, Embiid n’a passé le cap des 60 matchs qu’à deux reprises. Alors oui, la première était sous le signe de la prudence et les deux dernières ont été raccourcies, mais il n’empêche que JoJo connaît régulièrement des pépins physiques et il nous a encore fait quelques frayeurs cette saison avec des grosses chutes, que ce soit en saison régulière ou en Playoffs. Les Sixers ont opté pour la confiance et, contrairement au contrat signé en 2017, ils n’ont inscrit aucune clause médicale dans ce nouveau deal. Pourra-t-il enfin jouer à 100% de ses capacités ou les fans auront-ils à allumer un cierge à chaque fois qu’il part au contact ? À plus de 50 millions la saison, on leur souhaite évidemment la première option. Surtout, quand on voit les dingueries dont il est capable au top de sa forme, on espère vraiment que son corps le laissera en paix sur la durée. Dieux du basket, si vous nous entendez.

Joel Embiid ne jure que par le Process et il a décidé de le prouver. Le pivot a signé une rallonge au max pour poursuivre son idylle avec Philadelphie. Le Wells Fargo Center va raisonner au son du trashtalking pendant encore quelques années.

Source texte : ESPN