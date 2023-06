Pendant que Paolo Banchero hésite encore dans son choix, l’Italie songerait à naturaliser… Drew Eubanks

C’est l’info décalée de ce jour, et vous l’aurez probablement oublié à 17h au moment de manger des DooWap en vous plaignant de la chaleur : l’Italie songerait à naturaliser l’intérieur des Blazers, Drew Eubanks.

La France s’impatiente pour Joel Embiid. L’Italie, elle, attend toujours Paolo Banchero.

Le first pick de la dernière draft n’a pas encore exprimé son choix entre une Team USA largement à sa portée, et une sélection italienne dont sa famille – mais pas forcément lui – se sent plus proche. La messe n’est pas encore dite donc, mais Paolo Banchero semble peu à peu s’éloigner du choix européen. Probablement trop de fenêtres internationales à honorer. Et le prestige d’une Team USA est difficile à égaler. Du coup, et selon les infos de BasketNews, l’Italie songe déjà à pallier cette proche désillusion avec… Drew Eubanks. On n’est pas sur le même phéno, mais ça a le mérite de pouvoir faire le taf et de motiver le joueur en lui offrant une opportunité assez inespérée : celle de briller par un rôle majeur en sélection nationale. Drew Eubanks est Italien ? Boarf, comme l’ont indiqué des sources à BasketNews, le poste 5 a des racines italiennes dans sa famille, mais ce n’est pas sûr que cela suffise à lui octroyer un passeport tricolore. Pour l’heure, celui qui tournait à 6.6 points et 5.4 rebonds de moyenne à Portland cette saison doit se concentrer sur une toute autre échéance. Eubanks sera agent libre dans moins d’un mois, l’heure est au démarchage et – on lui souhaite – à la rédaction d’éventuels récépissés.

According to @paxer89, the Italian federation has been working on the case of Drew Eubanks for several months 👀 pic.twitter.com/7b6cZ3CpiM

