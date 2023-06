Du 15 au 25 juin 2023, l’Équipe de France féminine va disputer l’EuroBasket avec la ferme intention d’y réaliser quelque chose de grand. On connaît désormais le groupe définitif des joueuses qui représenteront le drapeau bleu-blanc-rouge en Israël et en Slovénie.

Elles seront douze.

Douze joueuses à défendre les couleurs de la France lors de l’Euro féminin de basket, tout ça sous les ordres du coach Jean-Aimé Toupane. La liste vient d’être dévoilée, la voici sans plus attendre.

🙌 LES 12 JOUEUSES RETENUES POUR L’EURO 2023 🇫🇷

La liste des 12 joueuses qui vont disputer l’Euro dans quelques jours a été officialisée 👊#PassionnémentBleu @EuroBasketWomen pic.twitter.com/7NaXyiT8Dq

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 10, 2023

Pas de Marine Johannès bien évidemment pour les raisons qu’on connaît, et pas de Pauline Astier ni de Helena Ciak, non conservées pour la compétition. On se retrouve ainsi avec le groupe suivant :

Romane Bernies : poste 1

Marine Fauthoux : poste 1

Leila Lacan : poste 1-2

Sarah Michel : poste 2

Mamignan Touré : poste 2-3

Marie-Paule Foppossi : poste 3-4

Janelle Salaun : poste 4-3

Valériane Vukosavljevic : poste 4-3

Alexia Chartereau : poste 4

Iliana Rupert : poste 4-5

Sandrine Gruda : poste 5-4

Marième Badiane : poste 5

Douze joueuses qui tenteront d’amener l’EDF le plus haut possible, et qui auront droit à un dernier galop d’essai ce samedi face à la Grande-Bretagne (20h à Bourg-en-Bresse ) avant le début des choses sérieuses la semaine prochaine.

Le calendrier des Bleues à l’EuroBasket 2023

Jeudi 15 juin : face à l’Allemagne (20h45)

Vendredi 16 juin : face à la Grande-Bretagne (15h)

Dimanche 18 juin : face à la Slovénie (18h)

Et plus si affinités.

__________

Source texte : FFBB