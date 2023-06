Nikola Jokic continue de peser… en défense !

Moins en réussite que d’habitude et gêné par les fautes dans le quatrième quart-temps, Nikola Jokic n’a pas sorti de grosses dingueries niveau stats dans le Game 4. La preuve, ce qui saute aux yeux avant tout, ce sont ses 3 contres et ses 3 interceptions, qui symbolisent son bel impact défensif sur ces Finales NBA 2023.

Depuis le début de l’ultime série entre Denver et Miami, le coach des Nuggets Michael Malone a souvent souligné la défense de Nikola Jokic, notamment après la victoire du Game 3 en Floride. Le Joker a aussi reçu les compliments de la star du Heat Jimmy Butler. Quant au meneur des Nuggets Jamal Murray, il a carrément qualifié le Joker de “défenseur élite”.

Si on n’ira pas aussi loin dans les superlatifs, difficile dans le même temps de ne pas mettre en avant la contribution du double MVP dans sa propre moitié de terrain.

Nikola Jokic finished with 23 points, 12 rebounds, 4 assists, 3 steals, and 3 blocks.

He's the 1st player since Kevin Durant on June 4, 2017 to record those stats in a Finals game. He's also the 4th player in NBA Finals history to record that line in a single game.

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 10, 2023

Cette nuit, lors de la victoire des Nuggets au Game 4, Nikola Jokic a terminé avec 3 contres et 3 interceptions, record personnel pour lui si on combine ces deux catégories statistiques (les “stocks”). Mais comme le Joker n’aime pas les chiffres, allons un peu plus loin dans l’analyse.

Dans le match précédent, Jokic avait pesé à travers sa présence dans la peinture, contestant de nombreux tirs adverses et terminant avec deux contres au final. Nikola a continué ses efforts cette nuit, usant de son intelligence de jeu, son placement et ses qualités d’anticipation, qui lui ont notamment permis d’ajouter trois interceptions à ses trois blocks. Si le Joker ne possède évidemment pas les capacités athlétiques d’autres intérieurs pour lâcher de grosses bâches à la Bam Adebayo, il possède en revanche des fondamentaux solides pour être un atout pour les Nuggets sur ces Playoffs, alors que la défense n’a jamais été considérée comme l’un de ses nombreux points forts, bien au contraire.

“Globalement, je pense que la défense de Jokic est vraiment quelque chose de positif. […] Nikola a un très bon QI basket, il anticipe bien, il a des mains incroyables pour dévier et contrer des ballons, ainsi que des pieds pour dévier des ballons. Sur ces Playoffs, il a été impliqué dans un nombre fou de pick-and-rolls. Je pense qu’on fait un bon boulot pour mixer les couvertures, parfois il est haut, parfois il est bas, parfois il switche. Et il fait un bon travail. Donc je pense que sa défense est sous-estimée.” – Michael Malone, coach des Nuggets

Opposé à Bam Adebayo sur ces Finales NBA, Nikola Jokic fait globalement un taf solide pour gêner le pivot du Heat près du cercle. Alors oui, Bam tourne à 22 points de moyenne sur la série et a montré sur les premiers matchs qu’il pouvait sanctionner à mi-distance, mais au final il ne shoote qu’à 45,6% au tir en quatre rencontres. Le Joker n’y est pas pour rien, et puis sa domination au rebond – 13,5 par match – est également à souligner car ça fait partie intégrante de la défense.

Les progrès démontrés par Jokic dans sa moitié de terrain et son impact dans sa propre raquette font partie des raisons qui expliquent pourquoi les Nuggets sont aujourd’hui à seulement une victoire du titre NBA. Quand on pense au Joker et plus globalement à Denver, on pense avant tout à l’attaque, mais n’oublions pas la défense. Car on ne devient pas champion NBA sans défense.

Et ça Nikola l’a bien compris.

Jokic has some obvious (and frequently oversated/emphasized) defensive weaknesses, but he's good at being big & in the way around the basket, has tremendous hands and is a MONSTER defensive rebounder. Add to that favorable matchups in the WCF/Finals and he's been very effective.

— Anchorage Man (@SethPartnow) June 10, 2023