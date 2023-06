La nuit est désormais derrière nous et on regarde une dernière fois les plus belles actions du Game 4 entre le Heat et les Nuggets. C’est parti pour le NBA Top 5 du jour !

La défense de Miami laisse des boulevards dans son dos, Aaron Gordon n’en demandait pas tant.

Bam Adebayo montre toutes ses qualités athlétiques pour martyriser le cercle. Cette violence.

Nikola Jokic voit tout et Aaron Gordon finit avec style. Un classique pour les Nuggets.

Bam Adebayo se la joue LeBron James avec ce chasedown block XXXXL sur Jamal Murray.

Et encore un Bam Adebayo en haut de l’affiche du NBA Top 5, avec un poster sur Nikola Jokic et Christian Braun. Dommage, ça donne pas de victoire dans la série.