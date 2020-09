NBA Top 5 du jour : attention à l’overdose de Bam Adebayo juste avant les Finales NBA

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

C’est déjà l’heure du dernier Top 5 de ces Finales de Conférence 2020 en NBA ! Alors pour l’ultime apparition des Celtics sur nos écrans pendant quelques mois, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont tenu à se faire voir. Pas de problème les gars, on ne vous oubliera pas. Mais une fois encore, la vraie star de la soirée s’appelle Bam Adebayo. Après un Game 5 archi cracra, le vainqueur du Skills Challenge (en attendant de pouvoir lui attribuer un autre type de trophée dans quelques jours qui sait…) avait promis de se rattraper cette nuit. C’est chose faite et avec la manière s’il vous plait. Qualifier son équipe en Finales NBA pour la première fois depuis 2014, c’est bien. Mais Bam a tenu à y mettre la forme comme à son habitude en squattant encore 60% du NBA Top 5 du jour à lui tout seul. Il est comme ça le All-Star, pas trop du genre à partager. Et quand il est dans cet état-là, difficile de faire quoi que ce soit pour l’arrêter.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.