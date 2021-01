Tacko Fall is the new Kareem Abdul-Jabbar : 4 points, 8 rebonds, 3 contres et la bise à Russell Westbrook, ça sent le All-Star Game à plein nez

Avec plusieurs forfaits dans sa rotation intérieure à cause du COVID, Brad Stevens n’a eu d’autre choix que d’offrir du temps de jeu à Tacko Fall cette nuit. Un choix payant, récompensé par une belle performance pour le chouchou de la Green Nation. A quand le contrat max ?

On a tellement peu d’occasions de le voir gambader sur les parquets alors, forcément, on a voulu marquer le coup. 19 minutes, 4 points, 8 rebonds et 3 contres pour celui qui met déjà Kevin Garnett et Bill Russell au rayon des has been. Plus que les stats, qui sont plus que correctes pour son temps sur le parquet, la grande perche, qui avait encore opté pour le look de Kareem Abdul-Jabbar cette nuit (matez les lunettes) a pu faire le show avec quelques coups d’éclat. Le point culminant de sa soirée ? Une bonne grosse claque sur une pénétration de Russell Westbrook, sans forcer. On parle pas de Jean-Hervé Dupont, le mec avec qui tu fais du 5X5 le dimanche hein (enfin faisait, merci le COVID) mais bien d’un des marsupilamis de la ligue, une machine à tomar renvoyée à ses études. Tellement imposant, le pivot n’a même pas eu à faire un geste ample pour envoyer valser le MVP 2017, visiblement bien énervé sur ce match. On vous laisse savourer ces belles images sous tous les angles. Si ça ne tombe pas dans les highlights du matin, gros blasphème.

Russ tried it on Tacko Fall 😬 pic.twitter.com/ccbTVOL74w — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2021

This angle of Tacko Fall rejecting Westbrook 😳 pic.twitter.com/8s69UDl7Yp — Celtics Junkies (@Celtics_Junkies) January 9, 2021

Solide en défense, le numéro 99 a aussi profiter de son avantage de taille pour aller sanctionner en attaque. On appréciera la complicité avec Jaylen Brown.

Il met ses paniers, il sécurise le cercle, il a un différentiel +/- à 13 et avec l’absence de Tristan Thompson pour cause de quarantaine, on pourrait même le revoir quelques fois dans les prochains jours. On ne demande que ça mais Brad Stevens voudra peut-être épargner un peu les adversaires des Celtics. Se faire marcher dessus avec une telle violence, ce n’est jamais très bon signe mais bon ce sont les Wizards en face, ils sont habitués. Des Wizards une fois de plus défaits cette nuit, malgré un nouveau Bradley Beal étincelant mais que voulez-vous, en face il y avait plusieurs Bradley Beal, et il y avait même un géant au pays des hommes.

Tacko Fall a mixé Kareem Abdul-Jabber et Bill Russell cette nuit au TD Garden. Bénéficiant d’un peu de temps de jeu, le Sénégalais ne s’est pas fait prier pour aller noircir la feuille et s’offrir un peu de pub pour les prochains mois. Au moins son coach sait qu’il est prêt à aller au fight à tout moment.