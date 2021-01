Le pari NBA du jour : 285€ à gagner en misant sur un Giannis Antetokounmpo qui marche sur le Jazz

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 8 janvier, un joli programme nous attend avec pas moins de dix affiches au menu, parfait pour commencer le week-end. Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Pistons (3,45) – Suns (1,38)

01h30 : Knicks (1,76) – Thunder (2,25)

01h30 : Pelicans (1,40) – Hornets (3,40)

01h30 : Celtics (1,59) – Wizards (2,60)

02h00 : Grizzlies (2,10) – Nets (1,85)

02h00 : Bucks (1,55) – Jazz (2,80)

02h00 : Rockets (1,45) – Magic (3,05)

04h00 : Lakers (1,22) – Bulls (5,00)

04h00 : Warriors (3,50) – Clippers (1,40)

04h00 : Kings (2,75) – Raptors (1,52)

Le pari qu’on sent bien

Giannis Antetokounmpo termine meilleur marqueur du match Bucks – Jazz (1,90) : un petit pari sur le double MVP en titre, ça vous intéresse ? Opposé à une équipe du Jazz en plein doute (deux défaites de suite), Giannis aura à cœur d’enfoncer Utah, lui qui monte sérieusement en puissance actuellement. Le Freak tourne à plus de 32 points de moyenne depuis le passage à la nouvelle année, avec notamment une pointe à 43 face aux Pistons il y a quelques jours. Autrement dit, il semble avoir trouvé son rythme de croisière et habituellement, ça fait très mal pour la concurrence. Même si tout est possible dans un match, on voit mal un autre joueur marquer plus de points que lui ce soir, surtout que le top scorer du Jazz Donovan Mitchell connaît lui un gros retard à l’allumage cette saison.

Le combiné à tenter

Les Knicks l’emportent contre le Thunder et les Lakers battent les Bulls (2,15) : oui oui, on va miser sur les Knicks, et ce n’est pas parce qu’on a… perdu un pari. Au contraire, c’est tout réfléchi, car New York est en plein boom. Trois victoires de suite, ça se bat les uns pour les autres, Julius Randle cartonne comme jamais, franchement on ne voit pas pourquoi ils ne pourraient pas poursuivre leur série contre une équipe d’Oklahoma City en pleine reconstruction. À l’autre bout du pays, on s’attend à une victoire des champions en titre de Los Angeles face aux Bulls. Certes, les Lakers seront en back-to-back mais après leur défaite à la maison contre San Antonio, ils voudront réagir contre une équipe de Chicago bien inférieure et privée de quatre joueurs pour cause de protocole COVID (Chandler Hutchison, Tomas Satoransky, Lauri Markkanen et Ryan Arcidiacono). Il faudra cependant surveiller le statut de LeBron James et Anthony Davis, souvent considérés comme incertains ces derniers temps (sans pour autant rater des matchs).

Une petite folie pour finir ?

Les Kings battent les Raptors chez eux (2,75) : on vous prévient, ça va être tendu, notamment parce que De’Aaron Fox est incertain côté Sacramento. Mais comme on kiffe à fond Tyrese Haliburton et que les Raptors enchaînent les défaites, on se dit why not.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

