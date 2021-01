Preview de la soirée NBA : neuf rencontres au programme et un épisode de télé-réalité à New Orleans

Dix matchs sont au programme en ce vendredi soir très chargé. On ne sait pas si Kyrie Irving s’est décidé à rejouer cette nuit mais dans tous les cas, de nombreux autres cracks de la NBA sont prêts à le faire pour notre plus grand plaisir. On vous récapitule ce qui vous attend.

À la suite d’une nuit à cinq rencontres très riche en chocs et en grosses performances, nous voilà déjà prêts à refaire le plein d’actions et d’émotions. Pour cause, 20 équipes seront sur les parquets NBA au cours de la nuit. Allez, gros café et on est reparti pour un tour !

1h00 : Pistons – Suns : il ne faudra pas attendre grand-chose de cette saison du côté des Pistons. L’absence longue durée attendue concernant Killian Hayes, victime d’une déchirure labiale de la hanche face aux Bucks le 6 janvier, n’arrange vraiment rien. L’équipe voulait laisser le temps nécessaire à ce jeune prometteur mais en difficulté pour s’installer. Ce sera finalement Derrick Rose qui prendra les commandes en attendant. Malgré une gêne au genou, le vétéran devrait être là pour apporter en sortie de banc face aux Suns, premiers de la Conférence Ouest se déplaçant pour venir chercher une septième victoire en neuf rencontres cette saison. Chris Paul, Devin Booker et leurs soldats sont en mission !

1h30 : Celtics – Wizards : Boston en est à cinq victoires lors de ses six derniers matchs et vient notamment de triompher d’un très léger souffle face au Heat (107 à 105). L’infirmerie bien pleine du fait de l’absence longue durée de Kemba Walker et des doutes entourant la participation de trois autres joueurs sans doute contraints de se mettre à l’isolement (Tristan Thompson, Grant Williams et Robert Williams), la mission du soir reposera encore plus sur le duo Jayson Tatum – Jaylen Brown. Le surprenant rookie Payton Pritchard devrait lui pouvoir faire connaissance avec Russell Westbrook, touché au doigt mais normalement là cette nuit pour épauler un Bradley Beal bien trop seul.

1h30 : Knicks – Thunder : tout juste renforcés par le vétéran Taj Gibson, les Knicks reçoivent le Thunder avec ambition. Possédant un bilan positif sur ce début de saison, les hommes de coach Thibodeau n’en finissent pas de surprendre et restent sur trois succès consécutifs. L’emporter face à Shai Gilgeous-Alexander et sa troupe confirmerait le tout. Il faudra toujours faire sans Alec Burks, Frank Ntilikina et Obi Toppin. Également touchés ces derniers jours, Kevin Knox et Reggie Bullock devraient tenir leur place, tandis que Nerlens Noel est incertain. Le Thunder ne pourra pas compter sur son rookie Aleksej Pokusevski, toujours éloigné des parquets, mais pourra s’appuyer sur son Frenchie Théo Maledon.

1h30 : Pelicans – Hornets : ce Ballbrothersico sera le premier en match officiel entre les deux frères Ball, Lonzo pour les Pels et LaMelo pour les Hornets. Si l’ancien des Lakers et ses coéquipiers font de belles choses, ils restent tout de même sur deux défaites très frustrantes de suite et vont sans doute vouloir repartir du bon pied en l’emportant face aux Hornets. En dehors des deux attractions du soir, il faudra également garder à l’œil Gordon Hayward. L’ailier vient tout juste de signer son career high au scoring en collant 44 pions lors du succès face aux Hawks (102 à 94).

2h00 : Rockets – Magic : l’isolement des joueurs touchés par le COVID-19 ou désignés cas contact étant désormais terminé, les Rockets devraient pouvoir récupérer tout le monde sauf Danuel House Jr. (touché au dos) ce soir. Christian Wood (genou) est lui incertain après avoir grandement manqué face aux Pacers (107 à 114). James Harden et son équipe affrontent un Magic pour qui le superbe début de saison sponsorisé par Disney vient de prendre un bien triste tournant avec la grave blessure d’un Markelle Fultz épanoui. Second de la Conférence Est avec un inattendu bilan de six victoires et deux défaites, Orlando n’est pourtant vraiment pas épargné par les blessures, devant également faire sans Jonathan Isaac, Al-Farouq Aminu, Chuma Okeke, Michael Carter-Williams ou encore un Evan Fournier souffrant du dos et dont le retour est espéré à chaque match.

2h00 : Grizzlies – Nets : sans Kevin Durant, à l’isolement jusqu’au début de semaine prochaine, ni Kyrie Irving, absent pour des « raisons personnelles« , les Nets se sont imposés avec la manière sous l’impact de Joe Harris et Caris LeVert face aux Sixers la nuit dernière (122 à 109). Personne ne sait ce qu’a exactement Irving, pas même son coach, et il est donc difficile de savoir quand il sera de retour mais son forfait pour ce second match en deux jours est déjà assuré. Les Grizzlies, sur trois défaites de suite, espèrent eux récupérer certains de leurs blessés dont John Konchar et potentiellement Killian Tillie. Ja Morant et Jaren Jackson Jr. sont eux encore sur la touche pour au moins deux semaines. Le bilan pourrait piquer à leur retour !

Avis perso (compliqué en 280 caractères) : laissons-le, il avait une raison perso et c’est son droit. Mais attention car quand c’est Nash qui se retrouve devant les micros et doit dire qu’il ne sait pas, ça fait froncer des sourcils. J’espère retour à la normale asap. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2021

2h00 : Bucks – Jazz : le road trip de six rencontres à l’Est du Jazz a très mal débuté, avec deux défaites face aux Nets (96 à 130) puis contre les Knicks (100 à 112). L’emporter face à des Bucks ayant profité de matchs plutôt faciles pour se rassurer avec trois succès (face aux Bulls, puis par deux fois contre les Pistons) serait une bonne réaction. Pour autant, la possible absence de Joe Ingles (tendon d’Achille) ne faciliterait pas la tâche à une équipe dont les leaders Donovan Mitchell et Rudy Gobert sont en plein doute.

4h00 : Warriors – Clippers : quel est le point commun entre Stephen Curry et Jordan Poole ? Pas simple à trouver, non ? Il serait plus facile d’expliquer la différence entre les deux hommes (leur impact et leur réussite au tir) mais les deux joueurs partagent en réalité le fait d’être listés comme incertains pour cette seconde opposition en trois jours face aux Clippers (défaite 101 à 108) du fait d’une cheville douloureuse. Au complet, les Clippers de Tyronn Lue pourront eux aligner Kawhi Leonard et Paul George ensemble. Un élément assez rare depuis un an tout de même !

4h00 : Lakers – Bulls : battus par les Spurs la nuit dernière (118 à 109) au cours de ce qui était déjà la troisième confrontation de la saison entre les deux équipes, les Lakers n’auront pas le temps de s’apitoyer sur leur sort. La réception de Bulls toujours privés de quatre joueurs à cause du COVID-19, dont Tomas Satoransky et Lauri Markkanen, est l’occasion parfaite pour LeBron James et Anthony Davis de reprendre leur quête de victoires. Absent depuis début janvier, Kentavious Caldwell-Pope pourrait d’ailleurs faire son retour sur les parquets.

4h00 : Kings – Raptors : à l’occasion de leur victoire 128 à 124 face aux Bulls, les Kings ont retrouvé leur très efficace rookie Tyrese Haliburton mais ont vu De’Aaron Fox, touché à l’ischio-jambier, très rapidement quitter le parquet. La présence du meneur ainsi que celle de son coéquipier Richaun Holmes (cheville) n’est pas encore assurée mais sera obligatoire si Sacto veut y croire la nuit prochaine. Malgré tout, en face, les Raptors démarrent très mal leur saison, bloqués à une seule victoire pour six défaites et restant sur trois matchs pas du tout rassurants. Le seul espoir vient du réveil de Pascal Siakam (32 points et 9 rebonds) lors de la rencontre perdue face aux Suns (115 à 123) il y a deux jours. À lui d’enchaîner en menant son équipe au succès pour la première fois en 2021 !

Dix rencontres sont au programme cette nuit. On débutera avec Pistons – Suns avant de s’intéresser au duel des frères Ball ou à l’opposition entre les Celtics de Tatum et les Wizards de Beal. Le Jazz n’aura lui pas le droit au faux pas à Milwaukee. Pour finir, trois rencontres se déroulant à l’Ouest nous emmèneront jusqu’à l’aube.

Source texte : Rotoworld