Tomas Satoransky et un membre du staff des Bulls positifs au Covid-19 : c’était trop beau pour être vrai, l’équipe commençait à gagner

Largement touchés par le Covid-19 depuis quelques semaines, les Bulls viennent de recevoir un nouveau coup sur la tête avec l’annonce du test positif de Tomas Satoransky et d’un membre du staff entourant l’équipe. Pour autant, Billy Donovan veut garder espoir et n’incriminer personne au sein d’un pays très touché par la pandémie.

Tomas Satoransky n’est pas l’élément le plus important des Bulls avec ses 6,3 points, 2,3 rebonds et 6 passes de moyenne lors de la vingtaine de minutes que Billy Donovan lui offre en sortie de banc depuis le début de saison. Pour autant, l’annonce du test positif au Covid-19 du polyvalent arrière tchèque est un énième coup dur pour des Bulls ayant remporté leur troisième match de la saison la nuit dernière. Avec trois victoires, deux face aux Wizards et donc celle face à des Mavericks privés de Luka Doncic (118 à 108), les Taureaux pouvaient espérer se lancer mais voient leurs plans chamboulés. Comme l’a confirmé Donovan la nuit dernière, après le test positif de Chandler Hutchison le 31 décembre 2020, voilà que Satoransky, l’un des trois joueurs considérés comme cas contacts (aux côtés de Lauri Markkanen et Ryan Arcidiacono) et placé à l’isolement depuis est à son tour contaminé en compagnie d’un membre du staff de l’équipe. Comme l’a rapporté ESPN, le coach des Bulls a d’ailleurs expliqué l’importance énorme qu’ont pris le Covid-19 et ses conséquences dans la saison d’une équipe NBA :

« Ce qui va être le plus important à mesure que nous avançons dans la saison, c’est ce qui se passe avec certains de ces gars qui ne sont pas disponibles et qui sont placés sous le protocole de sécurité. Ce qui se passe quand ils sont éloignés des parquets, le moment où ils obtiennent à nouveau l’autorisation pour rejouer et ce genre de choses. »

Au sein d’un état de l’Illinois très largement touché depuis le début de la pandémie, avec 16 755 morts recensés par le Département de santé publique de l’Illinois, les Bulls ne peuvent pas échapper à des contaminations, malgré l’application stricte de nombreuses précautions. Après le test positif rendu par le vétéran Garrett Temple en novembre 2020, puis par plusieurs membres du coaching staff fin décembre, ces deux nouveaux cas positifs succédant à celui tout récent de Hutchison rappellent que l’ensemble de la saison NBA ne tient en réalité qu’à un trop fin fil. Si la Ligue fait tout son possible en matière de précautions et de protocoles, notamment avec la mise en place d’un bracelet connecté pour mieux identifier les cas contacts, et qu’une unique rencontre a été reportée pour l’instant, les risques sont réels. Donovan l’a très bien expliqué au moment de donner son avis sur l’attitude de ses joueurs pour se protéger du virus :

« Je pense que nos gars ont vraiment été assez consciencieux. S’ils ont pu faire quoi que ce soit lors de nos déplacements, tout a été approuvé par la NBA en ce qui concerne les restaurants ou les voyages. Je pense que nos joueurs ont vraiment, vraiment respecté ces règles. Ce dont je ne peux pas parler, c’est que nous venons de terminer la période de vacances. Je pense que concernant nos gars, ils ont tous été très, très consciencieux, mais souvent, cela peut venir de la famille, de l’extérieur, des gens qui se réunissent. Certains ont des enfants. Pour ces enfants… peut-être que certaines écoles sont ouvertes, d’autres sont fermées. C’est juste beaucoup de choses différentes, mais je ne pense pas que les gars soient irresponsables en termes de sortie et de mise en danger. »

Depuis le début de saison, les Bulls sont gênés par les protocoles liés au Covid-19 à la suite de contaminations malheureusement trop nombreuses. Alors que l’équipe vient de remporter trois de ses quatre derniers matchs – un exploit à Chicago ces dernières années -, on peut se demander si ces absences ne vont pas désavantager une équipe à l’effectif assez court face à ses concurrents pour une place en Playoffs à l’Est. Pour autant, le plus important reste bien sûr la santé !

Source texte : ESPN