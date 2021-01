La NBA va imposer le port de bracelets high-tech pour mieux lutter contre le COVID : on est en 2021 ou en 2077 ?

Pour progresser dans la détection ainsi que la gestion des cas de COVID et protéger au plus vite ceux ayant été en contact avec des personnes contaminées, la NBA va réintroduire en ce début de mois de janvier 2021 un outil utilisé lors de la bulle d’Orlando et amélioré entre-temps. Même si l’on pourrait se croire dans une scène du très futuriste jeu vidéo Cyberpunk 2077, nous sommes bien en 2021 messieurs dames !

L’année 2021 commence à peine et nous voilà déjà confrontés à une énième innovation dans le monde de la NBA. Au sein de cette saison inédite et très largement pensée en fonction de la pandémie du COVID, le commish Adam Silver et ses équipes font tout pour permettre à la compétition de se dérouler dans de bonnes conditions. Un nouvel élément, déjà en test depuis le 23 décembre, va être introduit à partir du 7 janvier selon un mémo de la Ligue que s’est procuré ESPN. Pour cause, les joueurs et de nombreux membres du staff – dont les entraîneurs – vont devoir porter des bracelets avec capteur permettant de détecter et enregistrer les interactions ainsi que leur durée, et donc de faciliter le dépistage des cas contacts en cas de contamination au COVID-19. Porter ce fameux Kinexon SafeZone va être obligatoire dans de nombreux cas : que ce soit dans l’avion et le bus pour chaque déplacement, à l’entraînement mais aussi lors des allers-retours jusqu’à la salle d’entraînement ou dans n’importe quelle salle NBA en déplacement. Cependant, il ne sera pas nécessaire lors des matchs ou à l’hôtel on the road. Même si la teneur des sanctions n’a pas encore été révélée, on a appris que tout écart à ce nouveau protocole sera puni. On a déjà hâte de voir qui sera le premier contrevenant ou simple tête en l’air à remporter le gros lot au cours des prochaines semaines. Les paris sur le nom du premier sanctionné sont déjà ouverts.

Même si la NBA et les 30 équipes gèrent plutôt bien la situation sur le plan sanitaire (aucun cas positif relevé depuis Noël) depuis le début de saison, l’introduction de ce bracelet devrait apporter un réel plus. Les données recueillies par cet outil, déjà utilisé sous une autre forme au sein de la bulle organisée à Orlando (la bague que portaient les joueurs) mais aussi par la NFL, vont en effet permettre de regrouper l’ensemble des personnes contactées par une personne infectée les jours précédents, facilitant ainsi le traçage et leur mise à l’isolement si besoin. Prenons pour exemple le récent cas du match entre le Thunder et les Rockets, reporté puisque les Texans ne bénéficiaient pas du nombre minimum de joueurs prêts à jouer (huit). Grâce à l’utilisation du Kinexon SafeZone, uniquement les joueurs et membres du staff réellement entrés en contact avec ceux positifs auraient été isolés, et non l’ensemble des joueurs considérés comme cas contact par précaution. Le report aurait donc possiblement été évité. Pour terminer, le but premier du capteur étant de connaître la distance et la durée des interactions entre des personnes, il a directement été précisé que cet élément de mesure n’enregistrera pas la localisation GPS de ceux qui en sont équipés. James Harden peut donc se sentir soulagé. Même si tout le monde sait déjà que le Barbu va visiter chaque strip club de la ville où son équipe est en déplacement, il n’y aura aucun moyen de le vérifier. Pour le moment du moins.

La NBA, jamais la dernière en matière de technologie, nous surprend avec l’annonce du retour de l’utilisation de ce capteur placé sur un bracelet (ou autour du cou, et au niveau de la ceinture pour les entraînements) et que les joueurs et membres de staff devront porter dès qu’ils se côtoient. Reste à voir les résultats qui suivront la mise en place de ce dispositif.

