La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : beaux gosses, les joueurs mettent la main à la poche

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Moratorium entre la NBA et la NBPA

Le mot « moratorium » fait habituellement partie du vocabulaire NBA durant l’été, mais il apparaît avec quelques mois d’avance en 2020. En effet, avec la suspension de la saison pour une durée minimale de 30 jours, la Ligue et l’association des joueurs ont décidé de mettre en place un moratorium pour le mois à venir – jusqu’au 10 avril exactement – avant de réévaluer la situation. C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé l’info. Du coup, comme le précise Shams, ça veut dire : le gel des activités concernant les player et team options, aucune signature d’agent libre possible, et le gel des contrats de 10 jours. Les transferts aussi sont gelés, mais on s’en tape car la deadline est passée.

# La NBPA avertit ses joueurs

Comme indiqué au-dessus via le tweet de Shams, les joueurs NBA seront payés en intégralité à la mi-mars. Par contre, ça pourrait changer à l’avenir car il existe dans le CBA une disposition spécifique pour les cas de force majeure, disposition pouvant permettre aux proprios de ne pas payer l’intégralité du salaire des joueurs. Et comme vous pouvez l’imaginer, si on en parle, c’est parce qu’une pandémie comme celle du coronavirus fait partie des cas de force majeure. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBPA a prévenu par mail ses joueurs de cette possibilité dans le cas où la saison serait perdue. Cependant, Woj précise que le déclenchement de cette disposition n’est pas à l’ordre du jour pour le moment du côté des proprios.

# Giannis Antetokounmpo et Blake Griffin nous font une Kevin Love

« Alors comme ça Kevin Love a lâché 100 000 dollars pour aider les employés du Rocket Mortgage Fieldhouse ? Attends, je vais faire pareil. » Visiblement, Giannis Antetokounmpo a été inspiré par le geste de Kevin Amour car il a également décidé de faire un don d’une somme similaire pour les employés du Fiserv Forum à Milwaukee. MVP !

Comme Kevin Love et Giannis, Blake Griffin a également sorti 100 000 dollars de sa poche arrière pour aider les employés de la Little Ceasars Arena. La suspension de la saison ne change pas grand-chose pour Blakounet, grand habitué de l’infirmerie cette année, mais il répond présent quand il faut !

Zion Williamson lâche sa plus belle action de l’année

Toujours dans cet élan de solidarité, Zion Williamson a indiqué sur son compte Insta qu’il allait lui aussi faire le nécessaire pour soutenir les employés du Smoothie King Center. Le phénomène de New Orleans a ainsi décidé de couvrir l’ensemble de leurs salaires pour les 30 jours à venir. Sa plus belle action de l’année !

Par ailleurs, la franchise des Warriors – entendez par là les proprios, joueurs et entraîneurs – a décidé de faire un don d’un million de dollars pour aider les employés du Chase Center. Enfin, on a également appris via son compte Insta que Jeremy Lin avait fait un don de 150 000 dollars à l’UNICEF, après avoir déjà lâché 150 000 dollars pour une fondation chinoise.

R.A.S. chez les Raptors

En début de semaine, les Raptors ont affronté le Jazz à Utah alors forcément, l’ensemble de l’équipe a été testé dès mercredi, des coachs aux joueurs en passant par les membres du staff et tous ceux qui ont accompagné le groupe à Salt Lake City. Bonne nouvelle, tout le monde est négatif au coronavirus, même si un résultat est encore en attente. Soulagement donc. Cependant, ceux qui ont récemment été placés en quarantaine resteront dans leur coin pour les prochains jours d’après le site officiel des Raptors.