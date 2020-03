Kevin Love lâche 100 000 dollars pour aider les employés du Rocket Mortgage Fieldhouse : difficile de faire plus clutch

Ils font partie des personnes directement impactées par la suspension de la saison NBA liée au COVID-19. Les employés qui bossent habituellement dans les salles sont aujourd’hui à l’arrêt et ont ainsi besoin de soutien. Le proprio des Mavs Mark Cuban avait déjà indiqué qu’il comptait mettre en place un programme pour les aider, et un joueur a décidé de passer à l’acte en faisant un gros don.

Ce joueur, c’est Kevin Love. L’intérieur des Cavaliers a sorti 100 000 billets verts de son porte-monnaie pour aider les employés travaillant au Rocket Mortgage Fieldhouse, la salle de la franchise de Cleveland. Love a annoncé son don sur son compte Instagram, avec un long message pour expliquer son geste. Ce geste, il est visiblement motivé avant tout par la volonté de Kevin de rassurer ces employés pendant cette crise qui touche aujourd’hui le monde entier. Pas de match, pas de travail, pas de travail, pas d’argent qui rentre pour ces personnes qui sont souvent payées à l’heure. La peur, l’anxiété, l’angoisse, et toutes ces émotions que l’on pourrait qualifier de négatives sont aujourd’hui présentes chez beaucoup de gens, que ce soit sur le plan sanitaire ou financier. Kevin Love connaît bien ce genre d’émotions, lui qui s’était exprimé il y a quasiment deux ans jour pour jour sur ses problèmes liés à la santé mentale, après avoir notamment été victime d’une attaque de panique durant un match des Cavaliers.

« Chaque personne réagit différemment aux situations stressantes. La peur et l’anxiété résultant de l’éruption récente du COVID-19 peuvent être très difficiles à vivre. À travers le basket, nous avons réussi à répondre à des problèmes majeurs et à rester soudés en tant que ligue progressiste qui se soucie des joueurs, des fans, et des communautés où nous travaillons. Je suis inquiet par rapport au niveau d’anxiété qui existe aujourd’hui chez les gens et c’est pour cela que je fais un don de 100 000 dollars à travers ma fondation @KevinLoveFund, pour soutenir le staff qui travaille à la salle des Cavs, dont la vie a soudainement changé à cause de la suspension de la saison NBA. J’espère qu’en ces temps de crise, d’autres se joindront à moi pour soutenir nos communautés. »

On ne peut évidemment qu’applaudir l’initiative de Kevin Amour, qui porte aujourd’hui bien son nom. Il est le premier à faire un don pour apporter une aide directe et rapide à tous ces travailleurs de l’ombre qui sont actuellement dans le besoin. Et comme il l’indique dans son message, on espère que cette initiative va provoquer l’arrivée d’autres dons dans le futur. Parce que si la NBA est ce qu’elle est, si la NBA peut organiser des matchs tous les soirs dans de bonnes conditions, c’est aussi grâce à ces employés qui travaillent habituellement dans les salles, et dont la vie vient d’être bouleversée. Si l’on en croit ESPN, plusieurs franchises et propriétaires sont actuellement en train de mettre en place des dispositifs afin de les aider dans cette période vraiment pas comme les autres.

Quelque part, le gros contrat de quatre ans et 120 millions de dollars signé par Kevin Love à l’été 2018 sert aujourd’hui à soutenir les employés du Rocket Mortgage Fieldhouse. Et si le joueur de Cleveland a souvent mis en avant sa volonté de quitter l’Ohio, c’est lui qui step-up aujourd’hui pour aider ceux dans le besoin.

