Air Jordan 1 Zoom Racer Blue : pour garder la classe même en télé-travail

Ce n’est pas parce que la NBA est sur pause qu’on ne peut pas se faire plaisir avec les petites dernières de chez Jordan Brand. Les Air Jordan 1 Zoom Racer Blue sortent aujourd’hui et sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Si vous souhaitez garder le swag à la maison en période de quarantaine, Jordan Brand n’a pour le moment pas prévu de stopper la mise en vente de ses pompes. C’est peut-être pour bientôt, mais en attendant il y a encore de quoi se faire plaisir en se faisant un petit cadeau pour noyer son chagrin dans les sneakers. Ce ne sera pas la première fois, ni la dernière d’ailleurs. Alors puisque vos rendez-vous ont tous été annulés et que vous n’avez plus de dress-code imposé depuis que vous bossez en télé-travail, c’est ici qu’interviennent les Air Jordan 1 Zoom Racer Blue qui mêlent à la fois le design de l’époque et le confort d’aujourd’hui grâce à la technologie Zoom que l’on retrouve au niveau de la semelle. A première vue, on par sur une Jojo 1 tout ce qu’il y a de plus normal. Mais la petite étiquette « zoom » au niveau de la cheville et la matière en transparence au même niveau mettent un petit peu la puce à l’oreille. Le trésor de la paire se cache sur la semelle extérieure avec un dégradé progressif du bleu vers le rouge qui va en hypnotiser plus d’un.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High OG Fearless pour ceux qui préfèrent rester old-school.

On les imagine déjà à ses pieds : Evan Fournier, fan de Nike et le coloris fit bien avec les couleurs du Magic.

L'occasion parfaite pour les porter : pour bosser en télé-travail.

On aime : la semelle qui fait clairement la différence avec une AJ1 traditionnelle.

On aime moins : on a parlé de Vavane mais pas sûr qu'il apprécie trop la teinte rouge Heat à l'avant de la semelle.

Les Air Jordan 1 Zoom Racer Blue sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 174,90 euros. Qui sait quand les prochaines AJ1 vont sortir…

Source : Jordan Brand