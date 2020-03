La NBA à l’arrêt : on fait le point sur la situation – Apéro TrashTalk

Ce n’est pas vraiment le genre d’Apéro qu’on kiffe, mais vu la situation exceptionnelle qu’on traverse aujourd’hui, difficile de ne pas se poser pour discuter. Forcément, on se devait de parler de la suspension de la saison NBA pour cause de coronavirus, alors direction les poufs pour revenir sur tout ça.

« La NBA a suspendu la saison ». Cette Woj Bomb est encore dans les esprits et on a tous pris un gros coup sur la tête quand elle est tombée dans le nuit de mercredi à jeudi. Oui, notre ligue préférée est aujourd’hui à l’arrêt à cause de ce maudit COVID-19, qui a officiellement fait son entrée en NBA quand notre Rudy Gobert national a été testé positif au virus. Évidemment, on va pas mal parler de Rudy dans cet Apéro, parce que le Frenchie est étroitement lié à tout ça, notamment à travers son comportement maladroit qui a beaucoup fait réagir. Mais dans cet Apéro, on va aussi essayer de se projeter un peu pour voir comment cette situation inédite peut évoluer, en espérant évidemment que la NBA puisse reprendre dans un futur pas trop lointain.

Source image : montage pour TrashTalk by Léonce Barbezieux