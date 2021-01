John Wall officiellement de retour : Jean Mur a regoûté à la saison régulière, mais est-il prêt à redécoller avec les Fusées ?

La date du 31 décembre 2020 restera probablement une date à part pour John Wall. Hier, pour la première fois depuis deux ans, Jean Mur a participé à un match de saison régulière, dans lequel il a confirmé face aux Kings la bonne forme démontrée en pré-saison. De bon augure pour la suite, lui qui revient de très très loin.

John Wall attendait ça depuis le 26 décembre 2018, date de son dernier match avant un long parcours du combattant pour revenir sur les parquets. Un parcours de deux ans composé de nombreuses galères et de doutes, mais aussi d’espoir et de travail, dans le but de vivre le moment qu’il a vécu hier soir. Sa première apparition en saison régulière, 735 jours après. Un nouveau maillot sur les épaules, celui des Rockets, mais le même sentiment de plaisir, celui de jouer à nouveau dans une rencontre NBA qui compte. Lors de son interview suite à la victoire de Houston face aux Kings, Jean Mur avait forcément le sourire, l’émotion était là et comme un symbole, le ballon du match était entre ses mains après une performance convaincante : 22 points, 6 rebonds et 9 passes décisives en 37 minutes de jeu, le genre de ligne de stats qui rappelle le prime du bonhomme, même si tout ne fut évidemment pas parfait (5 turnovers, 8/20 au tir, 2/8 de loin). Le genre de perf qui fait clairement plaisir à voir, fan du joueur ou pas. Car quand on sait qu’il est passé par une opération au talon suivie de complications et puis surtout une rupture du tendon d’Achille, tout ça quasiment coup sur coup, on ne peut qu’être heureux de le revoir gambader sur les parquets et lâcher des gros tomars. Certains ne se remettent jamais de ce genre de blessures et si l’on en croit le principal intéressé, il aurait pu faire partie de ceux-là.

« C’était dur. Je suis passé par trois ou quatre infections différentes. À un moment donné, on se demandait s’il ne fallait pas m’amputer au niveau du pied. C’est là que j’ai compris » a-t-il déclaré lors d’une interview avec Shams Charania de The Athletic.

Quand on vous dit qu’il revient de loin. Mais ça y est, John Wall est de retour deux ans après quasiment jour pour jour, un peu plus après être passé par le protocole COVID en ce début de saison. Et désormais, l’objectif est clair pour Jean Mur. Confirmer ce bon retour en enchaînant les bonnes performances au cours de la saison, histoire de vraiment fermer la bouche de ceux qui doutent de sa capacité à retrouver un niveau All-Star. Et c’est bien là que réside tout le challenge. À 30 ans, après deux ans d’absence, peut-il tenir le rythme d’une saison condensée ? Pourra-t-il s’appuyer sur ses qualités athlétiques sans que son corps lui mette des bâtons dans les roues ? C’est tout ce qu’on lui souhaite bien évidemment, et c’est aussi ce qu’espère la franchise de Houston, qui a misé sur lui en le récupérant dans un trade impliquant Russell Westbrook. La saison des Rockets dépendra beaucoup du niveau affiché par John Wall et de son état de santé. Si le dossier James Harden reste évidemment au centre de l’actu chez les Fusées, Jean Mur représente un vrai facteur X et heureusement, les premiers signes sont encourageants, voire même très encourageants.

« Je suis à Houston à présent. Je veux être un leader ici. C’est un nouveau départ et parfois, c’est une bonne chose d’avoir un nouveau départ. Je suis très excité par rapport à ça. Je lis tout, ‘Il est fini, il n’est plus aussi rapide et athlétique’, ma 81e place [dans le Top 100 d’ESPN, ndlr.], tout ça me motive encore plus pour prouver aux gens qu’ils ont tort. »

Ça fait du bien de revoir John Wall sur les parquets, c’est encore mieux de le voir cartonner, en espérant que ça dure plus qu’un match. En tout cas, c’était difficile de demander de meilleurs débuts alors on va déjà savourer ça.

