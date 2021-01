Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et l’Europe qui s’assoit toujours un peu plus sur l’Amérique

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit ? Andre Drummond est entré dans la légende, Nikola Jokic et Luka Doncic ont passé un bon moment, LeBron James est toujours aussi fragile face aux Spurs et Damian Lillard a envoyé un message à la jeunesse.

– Les rencontres de la nuit

Nets-Sixers : 122-109

Grizzlies-Cavs : 90-94

Nuggets-Mavs : 117-124

Lakers-Spurs : 109-118

Blazers-Wolves : 135-117

– Ce qu’il fallait retenir

– Les moments forts de la nuit

Mais c’est la mort qui t’as assassiné pic.twitter.com/jcac6CF1Yn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2021

TNT qui fait la transition entre les deux quart-temps avec « This is America » de Childish Gambino. pic.twitter.com/e7uV31Yorm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2021

Larry Nance Jr, Andre Drummond et JaVale McGee dans le même frontcourt. Encadrez-moi cette merveille. pic.twitter.com/CEOKB4sFMZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2021

Juste 70 secondes parfaites signées Timothé Luwawu. – Catch and shoot à trois-points, ficelle

– Fait de son mieux pour freiner Ben Simmons

– Colle au slip de Shake Milton

– Prend bien l’écran de Jarrett Allen

– Jump-shot à trois-points, ficelle 👏 @timcabs 👏 pic.twitter.com/eWC0hQgScY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2021

??????????????? 😭😭😭😭😭😭 On peut faire ça en 2021 ?! pic.twitter.com/EibNOECtXP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2021

– Le top pick en TTFL : Damian Lillard

– Le programme de ce soir

1h : Pistons-Suns

1h30 : Celtics-Wizards

1h30 : Knicks-Thunder

1h30 : Pels-Hornets

2h : Rockets-Magic

2h : Grizzlies-Nets

2h : Bucks-Jazz

4h : Warriors-Clippers

4h : Lakers-Bulls

4h : Kings-Raptors

Allez hop, une de plus et on ne les compte même plus. La suite ? Une année 2021 qui commence sur les chapeaux de roue sur les parquets, en espérant que ça dure un peu plus longtemps qu’en 2020. Allez, on touche du bois, et on garde nos distances.