NBA Top 10 : tiens, Anthony Edwards est officiellement le crack du garbage time

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu… beaucoup de Nuggets, et ça donne faim.

#10 : le alley-oop entre De’Anthony Melton et Brandon Clarke nous ferait presque oublier que c’est plutôt Ja Morant et Jaren Jackson Jr. qu’on aimerait voir dans ce Top 10.

#9 : Jarred Vanderbilt est l’une des principales raisons de sourire des fans des Wolves en ce moment, et cette phrase est bizarre.

#8 : grande nouvelle, Derrick Jones Jr. a une détente intéressante.

#7 : le tomar de Ben Simmons ne nous fera pas oublier qu’il a également envoyé un énorme parpaing du parking cette nuit.

#6 : magnifique relation entre les deux stars des Lakers LeBron James et Anthony Davis. Euh, on la refait. Magnifique relation entre Talen Horton-Tucker et Montrezl Harrell.

#5 : égalisation au buzzer de Nikola Jokic, dommage qu’il soit tombé un peu plus tard sur son jumeau miniature.

#4 : vous serez heureux de savoir que Nikola Jokic a des coéquipiers plutôt doués.

#3 : DORIAN-FINNEY SMITH MVP.

#2 : Anthony Edwards est officiellement le crack des garbage times.

#1 : et Jamal Murray est officiellement le Damian Lillard canadien.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.

VIDEO DISPONIBLE ICI !