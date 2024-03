NBA Top 10 : Anthony Edwards est un immense zinzin

Ce NBA Top 10 aurait pu être un NBA Top 1. Bien sûr il y a eu d’autres actions sympathiques cette nuit, les joueurs de la Grande Ligue étant toujours plus impressionnant physiquement et techniquement, mais à la fin, on ne retient rien d’autre que cet énorme contre d’Anthony Edwards. Une rupture du plexiglas en bonne et due forme.

Les passes molles dans l’axe, c’est jamais une bonne idée que ce soit en football comme dans le basket-ball. Tout le monde a été prévenu dès les U13, sauf Malaki Branham.

Pascal Siakam dunk sur Anthony Edwards qui n’arrive même pas à le contrer. Très décevant de sa part.

James Wiseman rate des hooks si régulièrement que Ausar Thompson savait déjà qu’il devait se préparer au putback. L’anticipation, c’est la base de tout …

Anthony Edwards offre une séance de patin à glace à Aaron Nesmith, moins d’une minute plus tard, il lui offrira une crêpe.

Jamal Murray a vu une bonne équipe de basket-ball en face, ça l’a réveillé. L’exact inverse de Chris Paul.

Immanuel Quickley a distribué 18 passes décisives ce soir. Avoir des coéquipiers qui savent finir comme ça aide énormément.

Aaron Gordon ne pouvait lui pas anticiper que Nikola Jokic allait rater son shoot, mais il est juste trop athlétique pour que ce soit un problème. Le roi du dunker spot.

La connexion Fox-Monk marche depuis Kentucky et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

La naissance, la mort et au milieu Luka Doncic qui rentre des tirs impossibles.

Aaron Nesmith a passé une très mauvaise minute. CONTRE DE l’ESPACE de Anthony Edwards. Quand c’est violent comme ça, on en perd même nos vannes.