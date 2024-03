Nouveau Shaqtin’ A Fool cette semaine et donc nouvelle petite poilade. À ne pas confondre avec la poêlée qui est plus intéressante nutritivement ou les poilus qui sont bien plus héroïques. Le héros cette semaine s’appelle Bennedict Mathurin et son flop ridicule.

Si Bennedict Mathurin s’appelait Neymar, cette image aurait fait le tour du monde. L’arrière des Pacers est encore en train de rouler à l’heure où ces lignes sont écrites.

Mais qui a coupé les gaz à Peyton Watson ? Le jeune ailier des Nuggets à décollé puis s’est crashé aussi vite, on aurait dit une fusée Space X d’Elon Musk.

Un fan des Bucks fait un 1/25 aux lancers francs avec Giannis Antetokounmpo sur le banc et cette blague est bien trop évidente pour qu’on ne l’a fasse pas.

Trayce Jackson-Davis a vraiment perdu tout investissement et sens logique en voyant son équipe perdre de 50 points, est-ce qu’on peut vraiment lui en vouloir ?