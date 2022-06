Une dizaine de minutes après la « surprise » Keegan Murray à Sacramento – et par conséquent Jaden Ivey à Detroit – les Pacers ont fait leur choix. C’est Bennedict Mathurin qui prend la direction d’Indianapolis et rejoint Tyrese Haliburton sur le backcourt d’une équipe en pleine reconstruction. Il n’y aura pas quarante-douze intérieurs à servir au poste, et tant mieux, car ce n’est pas le style du gamin.

Le choix des Pacers n’était pas le plus attendu de la soirée, et pourtant, Benedict Mathurin – 2m01 pour 88 kilos – pourrait être l’une des grosses surprises de cette cuvée 2022. Un gros scoreur, athlétique, bon défenseur sur pick-and-roll, qui sort d’une chouette saison sophomore avec l’Université d’Arizona, à hauteur de 17.7 points à 45% au tir dont 37% du parking, 5.6 rebonds, 2.5 assists et 1 interception par match. Il n’est pas ce joueur porté vers le collectif qui va créer pour les autres et balancer des passes du coude. Là, on est davantage sur un gosse biberonné à la Gatorade, qui ne jure que par Chatelet, Fortnite et les 2+1. Le Canadien s’insèrera parfaitement dans une équipe d’Indiana qui manquait jusqu’à présent de finisseurs. Annoncé sur le départ, Malcolm Brogdon ne sera probablement plus de la partie en octobre prochain. On se dirige donc vers un backcourt Tyrese Haliburton – Bennedict Mathurin, synonyme de plusieurs années de développement, mais surtout – et à condition que le Process se déroule sans accroc – d’un avenir doré.

MONTREAL’S BENNEDICT MATHURIN IS HEADING TO THE INDIANA PACERS 🇨🇦#NBADRAFT pic.twitter.com/1ECG8e7e1Q — TSN (@TSN_Sports) June 24, 2022

La comparaison de ces messieurs d’ESPN ? Bennedict Mathurin serait une sorte d’alliage entre O.G. Anunoby et Manu Ginobili : « OG AnGinobili » souligne Kendrick Perkins. Deux joueurs internationaux aux carrières (très) loin d’être insultantes pour le Canadien de 20 ans. Sa sérénité balle en main l’adoube effectivement d’une légère ressemble avec Manu de Buenos Aires. Pour ce qui est d’O.G. Anunoby, le blaze est balancé un peu au hasard par l’ordinateur. L’a-t-on vu jouer pour tailler la comparaison ? Pas trop, mais c’est marrant de critiquer. Petite anecdote, à l’été dernier, Bennedict Mathurin aurait pu être sélectionné au milieu du premier tour de la Draft 2021. Il avait finalement choisi de retirer son nom pour rempiler avec les Wildcats. Un choix érudit qui – un an plus tard – le place en 6e position de cette cuvée. Sur le parquet, son statut ne sera pas le même que s’il avait été drafté en 2021 entre un Yougoslave en surpoids et le neveu de Justin Bibbins. Sur la feuille de salaire aussi, la virgule s’éloigne.

Membre de la « First Team de la PAC12 » et présent dans la liste des meilleurs joueurs NCAA 2022 – la All American – Bennedict Mathurin fait cap sur Indianapolis où – sans trop de pression – ses talents de scoreurs aideront les Pacers à relever la tête. La fin d’une ère, le début d’une autre.