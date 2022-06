“Dans la ferme de Mathurin, hiya hiya ho”, désolé de vous avoir mis une comptine en tête pour la journée, mais on ne pouvait pas faire sans. L’enfance de Bennedict Mathurin n’a pas été aussi fermière, douce et paisible que la comptine. Aujourd’hui l’arrière canadien a surmonté les obstacles et n’a jamais été aussi près de la NBA, aussi près de devenir une star comme son homonyme Benedict Cumberbatch.

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans aujourd’hui , il atteindra la vingtaine quelques jours avant la Draft.

Position : Arrière sponsorisé par Duracell .

Équipe : Arizona Wildcats, miaou

Taille : 201 centimètres, pareil que Dray Green

Poids : 95 kilos , comme Zlatan Ibrahimovic.

Envergure : 210 centimètres

Statistiques 2021-22 : 17,7 points à 45% aux tirs dont 36,9% de loin, 5,6 rebonds, 2,5 passes décisives sur 32,5 minutes de jeu en moyenne sur la saison.

Comparaison : Jason Richardson en plafond, et Tim Hardaway Jr. en plancher ?

Prévision TrashTalk : 8ème place

Bennedict Richard Felder Mathurin est né et a grandi à Montréal, Québec aux côtés de son grand frère Dominique et de sa grande sœur Jennifer. Leur mère est seule et est souvent absente à cause de son travail, donc la fratrie commence le basket ensemble pour oublier leur vie difficile et y découvre une vraie passion. La plus grande de la famille a d’ailleurs joué dans le programme universitaire de NC State. Pendant son cursus, les deux frangins continuent à jouer au basket sur le playground de leur quartier assez modeste de Montréal, et un jour lorsqu’ils rentraient chez eux, Dominique, 15 ans, se fait renverser par une voiture et succombe à ses blessures. Bennedict n’a que 12 ans et voit sa vie chamboulée par le décès de son grand frère, ainsi que par l’absence de sa mère et de sa grande sœur, qui étudie à 1 400 kilomètres du Canada. Il commence à fréquenter les mauvaises personnes, mais il rencontrera sa bouée de sauvetage, la balle orange. Il décide de suivre les conseils de sa grande sœur et demande à son entraîneur de lycée de l’héberger. Bennedict Mathurin est déjà bon au basket et se fait repérer par un cadre du campus mexicain de la NBA Academy. Son coach de lycée est anxieux à l’idée de le voir quitter le pays, mais c’est l’opportunité d’une vie pour un jeune garçon qui doit quitter les quartiers le plus vite possible sous peine de replonger.

Le choix sera payant, et le Canadien se fait repérer par plusieurs universités, mais il décide finalement de rejoindre l’université d’Arizona. Lors de sa saison freshman, l’arrière sort du banc, aligne 10,7 points de moyenne avec lors de sa première titularisation, un season-high à 31 pions. L’opération séduction n’a pas suffisamment marché, et Bennedict retire son nom de la Draft 2021. Après une très belle campagne à la Coupe du Monde U19 2021, où il revient avec la médaille de bronze autour du cou, le Québécois est motivé pour prendre le leader des Wildcats. Le poste 2 désormais titulaire a augmenté sa moyenne au scoring de 7 points, et mène Arizona vers son neuvième titre de champion de conférence, la PAC 12. La presse et les coachs vont récompenser sa très belle saison, avec un titre de meilleur joueur de conférence et une présence dans la AP Second All-American Team. Bennedict est également malheureux finaliste pour le Jerry West Award, remporté par un autre sophomore de Wisconsin Johnny Davis. En March Madness, le leader des Wildcats continue de porter son équipe avec une moyenne de 21,8 points sur les trois matchs joués. Arizona est éliminée au Sweet Sixteen par Houston, après être passé in extremis au tour précédent grâce aux 30 puntos de Ben’. Les voilà hors de la course alors qu’avec leurs 33 victoires en saison, beaucoup voyaient les Wildcats comme candidats au titre national. En même temps, quand on voit un collectif pareil en action, c’est sûr que cela fait rêver.

Dalen Terry diving on the floor for a loose ball, Christian Koloko with an impressive block, slick passes by Justin Kier and Dalen Terry which lead to an awesome fastbreak dunk by Bennedict Mathurin Arizona rocked this year pic.twitter.com/KxNnh6XFaA — Sean Barnard (@Sean_Barnard1) June 7, 2022

Bennedict Mathurin a bien fait de retirer son nom de la Draft 2021, vu la progression qu’il a pu montrer sur le terrain en tant que titulaire cette saison. Son corps a pu encore plus se développer pour plaire aux scouts NBA réticents l’année passée. Le Canadien est d’ailleurs grand pour un arrière, ce qui lui procure un bel avantage sur les drives pour sauter au-dessus de l’arceau et mettre son défenseur sur la photo finale du poster. Son premier pas est explosif, l’ascension au cercle est droite comme un piquet, et son corps est assez robuste pour pouvoir finir au contact et enchaîner les and-ones. A côté de ça, on a sous nos yeux l’un des meilleurs tirs à 3-points de cette cuvée de Draft 2022. Avec son pourcentage de réussite du parking à 38,3% sur ses deux années universitaires, Ben’ sait artiller sans souci en n’hésitant jamais à prendre les tirs à deux mètres de la ligne. C’est d’ailleurs cette alternance entre tir de loin et jeu de pénétration qui lui permet d’être potentiellement sélectionné aussi haut. La majorité de ses tirs à 3-puntos sont pris en catch-and-shoot, et avec son drive dévastateur, il pourra énormément apporter à la franchise qui le sélectionnera, peu importe les joueurs déjà autour : il est prêt pour la Ligue. Et avec son combat présent dans son agressivité au cercle et dans sa volonté de chiper des rebonds offensifs, une équipe trouvera l’energizer qui manquait à son roster en Bennedict Mathurin. Pour le plaisir, on vous propose juste l’un de ses plus beaux posters de la saison, à consommer sans modération.

Cependant, il manque encore quelques fioritures pour que le natif de Montréal passe un nouveau cap en tant que joueur. A côté de son jeu intérieur et de son tir depuis le parking, il lui manque un tir mid-range fiable. Aujourd’hui, le poste 2 arrive trop peu à jouer en-dessous des 3-points et cela va clairement jouer lors de ses débuts en NBA. Si l’on continue dans l’aspect offensif, Ben’ Mathurin et la création de tirs, que cela soit pour les autres ou pour lui-même, ça fait deux. Sur sa saison sophomore, il prend très peu de tirs off the dribble et ses passes sont parfois trop brouillonnes ou en ne regardant pas assez le jeu, il rate l’occasion d’offrir des caviars fastoches. Mais le développement de cet aspect de son jeu dépendra aussi du rôle qu’il aura dans la franchise qui le sélectionnera, il ne sera peut-être plus le seul leader qu’il était l’année dernière, et sera accompagné d’un meneur qui pourra passer ces ballons. De l’autre côté du terrain, le canadien s’est amélioré en défense depuis son année freshman mais manque encore de régularité, de concentration, surtout loin du ballon. L’année prochaine en NBA, il n’y aura plus son coéquipier pivot Christian Koloko pour rattraper ses bêtises en contrant le joueur qu’il n’avait pas vu couper dans son dos. Quoi que… Il est bien en vue chez les Pelicans en ce moment, donc avec Jose « Grand Theft » Alvarado à la mène connu pour ses vols de ballons à répétition, et le patapouf Zion Williamson prêt comme jamais à scotcher les adversaires, Bennedict a peut-être trouvé l’équipe qui acceptera ses imperfections.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Tir du parking très fiable

Finish en transition

Physique et athlétisme

Points faibles :

Manque de concentration en défense

Création de tirs pour les autres et lui-même

Tir mid-range à développer

DANS LES MOCKS DRAFTS, CA DIT QUOI ?

ESPN annonce Bennedict Mathurin en 8ème position.

Bleacher Report annonce Bennedict Mathurin en 8ème position.

The Athletic annonce Bennedict Mathurin en 8ème position.

Draft Room annonce Bennedict Mathurin en 11ème position.

Tankathon annonce Bennedict Mathurin en 9ème position.

Le 23 juin prochain, Bennedict Mathurin pourrait devenir le deuxième diplômé de la NBA Global Academy à être drafté, après Josh Giddey l’année passée. Encore un pas historique pour le canadien, qui ne cesse de montrer qu’il mérite d’être où il est après une enfance et une adolescence très difficiles.