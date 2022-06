Après Ousmane Dieng, Ismaël Kamagate et Hugo Besson, aura-t-on le droit à un quatrième rookie français en NBA l’année prochaine ? Même si on a l’impression que le poste 4 ne fait pas encore l’unanimité aujourd’hui, Moussa Diabaté a fait le choix de se présenter à la Draft alors qu’il aurait pu retourner à la fac. Zoom sur le Frenchie qui pourrait bien créer la surprise en s’infiltrant dans les derniers picks de cette Draft 2022 !

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 20 ans, et il est Verseau donc selon son horoscope, il doit donner une chance à l’amour aujourd’hui.

Position : Ailier-fort athlétique

Équipe : Michigan Wolverines , non toujours pas les super-héros aux grandes griffes.

Taille : 211 centimètres

Poids : 98 kilos , soit le poids de Khris Middleton rookie.

Envergure : 220 centimètres , ce qui est égal à un Bol Bol.

Statistiques 2021-22 : 9 points à 54,2% au tir, 6 rebonds, 0,8 passe décisive pour 24,9 minutes de jeu en moyenne sur la saison.

Comparaison : on ne sait pas trop en plafond, mais Ekpe Udoh en plancher ?

Prévision TrashTalk : milieu de second tour, ce sera déjà bien !

_____

Moussa Diabaté est né et a grandi à Paname. Après avoir fait ses gammes en U15 du côté de Charenton-Le-Pont, comme un certain Vavane Fournier, le parigot se voit refuser l’entrée au pôle régional pour des raisons scolaires. Il décide donc de partir aux Etats-Unis à l’âge de 14 ans pour se former dans les meilleurs lycées américains possibles. La “American way of life” se passe plutôt bien pour le parigot, et après avoir sillonné la Floride, il finit son cursus au sein de la prestigieuse IMG Academy de Bradenton, à côté de Tampa Bay. Le Frenchie est l’un des meilleurs ailiers-forts de sa classe, et le treizième meilleur prospect de 2021 selon ESPN rejoint la belle fac de Michigan. Les recrues des Wolverines comme Moussa et Caleb Houstan sont alléchantes, et les joueurs majeurs qui restent ont encore à prouver.

La saison freshman s’annonce donc rude : Michigan sort une saison 2020-21 compliquée, et la conférence où le programme évolue, la Big Ten, est annoncée en pré-saison comme la conférence la plus relevée du pays. Mais au final, la saison régulière des Wolverines ne sera pas très glorieuse, et surtout marquée par le sang bouillant du coach Juwan Howard. Avec son collègue freshman Caleb Houstan, et aligné dans la raquette aux côtés du pivot Hunter Dickinson, Moussa et ses coéquipiers ne sont pas là pour faire juste acte de présence lors de la March Madness. Après avoir passé les deux premiers tours avec brio, Michigan se fera éliminer aux huitièmes de finale par Villanova, demi-finaliste. Pour ce qui est de la saison individuelle du Frenchie, elle est difficile au début mais Moussa gagne en constance au fur et à mesure. Sa plus belle performance sera même réalisée sur le parquet d’une des meilleures équipes du pays, les Hawkeyes d’Iowa. En février dernier, le parisien plantera 28 points sur la tête de Keegan Murray, élu meilleur ailier-fort du pays et annoncé dans le Top 5 de la prochaine Draft. Après avoir annoncé sa candidature tout en gardant son éligibilité universitaire en avril, Moussa a décidé deux mois plus tard de rester dans la course à la NBA.

🇫🇷 Moussa Diabaté posted a new career-high, leading Michigan to a road win at Iowa. Impressive showing of skill and poise on the low block all night long: this performance seems to mark a real turning point for him in terms of maturity. 28 PTS • 12-15 FG • 4-7 FT • 8 REB pic.twitter.com/l9FuFkNbmH — CBB Europe (@CBB_Europe) February 18, 2022

Moussa Diabaté est une bête physique : avec 2,7% de masse graisseuse, il possède le plus faible pourcentage de la cuvée de Draft 2022. Au Combine à la mi-mai, le profil physique unique de l’ailier-fort a beaucoup plu. En alignant la meilleure détente avec élan de tous les intérieurs avec 91,4 centimètres et les meilleurs temps sur les tests d’agilité et de sprint, les exécutifs des franchises ont compris qu’il fallait prendre des notes à propos du gaillard. Le poste 4 a réussi à sortir du lot à sa manière grâce à son athlétisme et ses posters indécents. Sa finition près du panier est très bonne, que ce soit sur du footwork pur ou de la destruction claire et nette de cercles. De l’autre côté du terrain, l’ailier-fort est mobile. Il peut défendre sur plus costaud que lui grâce à ses muscles, et sur plus petit que lui grâce à ses appuis très furtifs. Les box-outs sont très bien exécutés, parfait pour aller choper du rebond défensif, et en attaque, Moussa sait rester près du cercle pour mettre le ballon au fond de l’arceau.

Si l’on retourne très rapidement sur l’aspect défensif, Moussa cumule 2,7 fautes personnelles en moyenne par match en presque 25 minutes de jeu. C’est beaucoup, et elles sont aussi faites très rapidement. Si en NCAA, cela est déjà un grand chiffre, en NBA, cela peut escalader très rapidement et face à des pivots plus physiques, il va falloir corriger ce vilain défaut. En attaque, il faudra aussi qu’il développe son tir extérieur, que ce soit sur la réussite ou le volume de tirs pris, pour que son jeu devienne moins prévisible. Sur les jeux de pick-and-roll ou autres, il faut que Moussa Diabaté soit une menace tête de raquette, soit sur du tir ou sur du drive pour aller tout claquer. Puis sur ce même jeu de picks, le parigot doit aussi apprendre à développer son passing game, savoir créer pour les autres en leur ressortant le ballon dans les bons timings ou en les aidant grâce à de très bons écrans.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Finition près du panier

Polyvalence défensive

Rebonds

Points faibles :

Fautes rapides

Tir extérieur

Création pour les autres

DANS LES MOCKS DRAFTS, CA DIT QUOI ?

ESPN annonce Moussa Diabaté comme non-drafté.

Bleacher Report annonce Moussa Diabaté comme non-drafté.

The Athletic annonce Moussa Diabaté comme non-drafté.

Draft Room annonce Moussa Diabaté en 46ème position.

Tankathon annonce Moussa Diabaté comme non-drafté.

Même si les mocks drafts ne voient pas Moussa Diabaté faire partie des 58 chanceux de jeudi, le Français peut créer la surprise. Il a des qualités qui peuvent séduire bien plus d’une franchise, et s’il faut passer par la case G League pour se faire une place en NBA, le poste 4 ne rechignera pas à la tâche, loin de là.