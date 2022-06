Sa belle saison rookie en Betclic Elite avec le Paris Basket terminée, Ismaël Kamagate n’atomisera plus – sauf imprévu – les cercles du championnat de France. Son ambition ? Éclabousser les cainris de son talent. Neuf ans après l’exportation de la tour Eiffel Rudy Gobert, aura-t-on le droit à la tour Montparnasse infernale en NBA ?

# SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 21 ans, il souffle ses bougies le même jour que Michelle Obama, François Damiens, Jamy de C’est Pas Sorcier, Dwyane Wade et Antoine Diot. L’anniv’ commun peut faire des ravages.

Position : Pivot ou muraille, on hésite.

Équipe : Paris Basketball

Taille : 210 centimètres , comme Nikola Jokic.

Poids : 104 kilos , pas comme Nikola Jokic.

Envergure : 221 centimètres , ce qui fait la taille d’un très grand tapis.

Statistiques 2021-22 : 11.8 points à 64,8% au tir, 6.3 rebonds, 0.7 passe décisive et 1.5 contre pour 27.4 minutes de jeu en moyenne sur la saison.

Comparaison : Rudy Gobert en plafond, Ian Mahinmi en plancher ? Cocorico fois deux !

Prévision TrashTalk : pourquoi pas en fin de premier tour, tiens ?

Ismaël Sindou Kamagate est né dans le 19e arrondissement de Paris et n’a jamais quitté la Ville Lumière. Il commence le sport hors de l’école en étant gardien dans le club de foot de son quartier, mais cela ne lui plaît pas trop, et il en perd même le plaisir. À ses 11 ans, l’un de ses amis l’emmène faire un essai dans le club de Montrouge. C’est la révélation. À partir de ce jour, Ismaël n’arrêtera pas de jouer au basket et continuera à gravir les échelons jusqu’à aujourd’hui, où il décide enfin de se présenter à la draft. Après avoir joué en catégories jeunes au niveau national avec Paris-Levallois, le pivot prend la direction d’Orléans pour y évoluer en U18 puis en Espoirs. En 2019, un an après la création du club du Paris Basket en Pro B, Ismaël Kamagate n’a qu’une seule envie : rejouer sous les couleurs de sa ville. Avec Juhann Begarin, ils rejoignent donc le club de la capitale avec comme principal objectif, de faire monter le club en Betclic Elite.

Après une première saison écourtée par la pandémie, la seconde est celle de la révélation pour Paris et ses jeunes. En finissant 2e de Pro B, Paname accède enfin à l’élite et conserve tous ses minots. À Paris, avec Coach J-C Prat sur le banc, la priorité est avant tout au développement et à la formation. Cette saison, on ne sait pas trop quoi penser du Paris Basket. Le club termine 15e (13 victoires pour 21 défaites) sans être parvenu à battre une équipe inférieure au classement. Avec des belles victoires contre les gros du championnat comme l’ASVEL ou les Metropolitans 92, on peut même dire que la saison est réussie. La relégation a été évitée, et le spectacle – dans une certaine mesure – assuré. Du côté de la saison individuel du Gâté, comme le dit très bien SCH, la saison est excellente. Élu All-Star France à la mi-saison, il finit troisième meilleur contreur en moyenne de Betclic Elite et reçoit le titre de DPOY. Sa très belle perf’ à 9 contres face à Roanne sera le climax de sa saison, une petite bâche derrière le record du championnat de France. « Oui mon gâté », tu es enfin prêt pour la NBA. On vous laisse donc patienter avec quelques de ses highlights sur la saison.

Potential first round pick Ismael Kamagate will keep his name in the 2022 NBA Draft, his agent Jeremy Medjana told ESPN. The 6’11 center had a productive season in the French first division with Paris Basket, averaging 11.3 points, 6.3 rebounds and 1.6 blocks per game. pic.twitter.com/PbbkCdASp4 — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 13, 2022

Pour ce qui est du physique, on a l’impression que le pivot parisien est monté sur des échasses. De longues jambes avec de très longs bras, les super héros existent, avec sous vos yeux l’incroyable Elastiboy. Sur l’aspect offensif, le jeu près du cercle du Frenchie est très bon. Au niveau du footwork et du menu disponible près du cercle, il a pas mal de moves dans la peinture capables de régaler les fans, avec comme spécialités du chef Kamagate, les hooks à la carbonara et les dunks à la bolo. Puis de l’autre côté du terrain, sa moyenne de contres parle pour lui : 1,5 « not in my house » par match, l’addition est salée pour les intérieurs adverses. Les timings de sauts sont propres et les bâches dévastatrices. Puis, il est très important de souligner que le frenchie n’a jamais cessé d’évoluer. Depuis sa première saison à Paris où il jouait également au Pôle France par intermittences – il tournait alors à 8 points de moyenne – le Parisien n’est aujourd’hui plus le même joueur. L’apprentissage en France a été réussi, et il faut maintenant espérer qu’il continue sur sa lancée aux US, en sachant que son rôle de défenseur et finisseur près du cercle est facilement transposable en NBA. À propos de cela, nous avons pu demander à Dustin Sleva, le capitaine américain du Paris Basket qui évolue avec lui depuis le début de sa carrière professionnelle à Paname, ce qu’il a pensé de l’évolution d’Ismaël durant ces trois saisons en tant que joueur et coéquipier.

« Ismaël est un excellent coéquipier. Quelqu’un qui travaille dur et qu’il est très agréable de côtoyer. En étant avec lui pendant trois ans, j’ai pu le voir progresser d’année en année. Il a les capacités et la mentalité pour devenir un grand joueur et je suis impatient de voir ce que l’avenir lui réserve ! » – Dustin Sleva, son capitaine à Paris, pour TrashTalk

Comme on l’a dit juste avant, le Gâté progresse mais n’est pas encore parfait. Avec un jeu pareil, il provoque énormément de lancers-francs, mais ne les convertit pas assez. Son 65,4% de réussite derrière la ligne en 2021-22 fait tache, et il va falloir que le Frenchie se mette en boulot pour augmenter ce pourcentage et devenir une meilleure menace près du cercle. Sinon, ses adversaires continueront de faire faute pour éviter le poster. Aussi, pour être plus efficace sur les jeux de pick-and-roll, pick-and-pop, pick-et-pic-et-colégram – ce que vous voulez – il faut qu’Ismaël travaille pour se créer un petit tir mi-distance au moins en tête de raquette, afin d’être moins prévisible. Enfin de l’autre côté du terrain, en NBA contrairement en France, il y a peu de pivots très fins qui n’aiment pas le contact pur et dur. Pour éviter de valser à chaque coup de biceps de Bam Adebayo ou de Steven Adams, il faudra aussi passer par la case muscu pour développer encore un peu son haut du corps.

# ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Finition près du cercle

Protection du cercle

Progression d’année en année

Points faibles :

Lancers-francs

Tir mi-distance

Haut du corps à développer

DANS LES MOCKS DRAFTS, CA DIT QUOI ?

ESPN annonce Ismaël Kamagate en 43e position de la Draft 2022.

Bleacher Report annonce Ismaël Kamagate en 29e position de la Draft 2022.

The Athletic annonce Ismaël Kamagate en 45e position de la Draft 2022.

Draft Room annonce Ismaël Kamagate en 26e position de la Draft 2022.

Tankathon annonce Ismaël Kamagate en 34e position de la Draft 2022.

Avec ses qualités très utiles près du cercle pour n’importe quelle franchise, il est possible qu’une équipe qui aimerait bien récupérer un intérieur non fuyant et déjà prêt pour la NBA, puisse être séduite par l’idée Kamagate.